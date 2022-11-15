Данилов: Мирный план Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика

"России не стоит терять время. Чем дольше Кремль будет саботировать 10 условий мира президента Зеленского, тем катастрофичнее [станет] ситуация для Кремля и жестче позиция Украины. Мирный план президента Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика", – написал Данилов.
росії не варто втрачати час. Чим довше кремль саботуватиме 10 умов миру Президента @ZelenskyyUa, тим катастрофічніша ситуація для кремля і жорсткіша позиція України. Мирний план Президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 15, 2022
Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10:
30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.