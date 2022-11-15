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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Мирный план Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика

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Данилов посоветовал России "не терять время"
Данилов посоветовал России "не терять время"
Фото: president.gov.ua

Чем дольше Кремль будет саботировать условия, выставленные президентом Украины Владимиром Зеленским, тем более жесткой будет становиться позиция Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом он написал в Twitter.

"России не стоит терять время. Чем дольше Кремль будет саботировать 10 условий мира президента Зеленского, тем катастрофичнее [станет] ситуация для Кремля и жестче позиция Украины. Мирный план президента Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика", – написал Данилов.

Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10:

  1. Радиационная и ядерная сохранность.
  2. Продовольственная безопасность.
  3. Энергетическая сохранность.
  4. Освобождение всех пленных и депортированных.
  5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
  6. Выведение российских войск и прекращение боевых действий.
  7. Возвращение справедливости.
  8. Противодействие экоциду.
  9. Недопущение эскалации.
  10. Фиксация окончания войны.

Контекст:

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Алексей Данилов
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