Данилов: Мирный план Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика

"России не стоит терять время. Чем дольше Кремль будет саботировать 10 условий мира президента Зеленского, тем катастрофичнее [станет] ситуация для Кремля и жестче позиция Украины. Мирный план президента Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика", – написал Данилов.

росії не варто втрачати час. Чим довше кремль саботуватиме 10 умов миру Президента @ZelenskyyUa, тим катастрофічніша ситуація для кремля і жорсткіша позиція України. Мирний план Президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 15, 2022

Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10: