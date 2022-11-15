Зеленский: Россия оставляет после себя пыточные и массовые захоронения убитых людей

Зеленский: Сколько массовых захоронений на той территории, которая до сих пор остается под контролем России? Что мы увидим в Мариуполе? Фото: EPA

"Когда мы освобождаем нашу землю, всюду видим одно: Россия оставляет после себя пыточные и массовые захоронения убитых людей. Так было в Буче и других городах на севере страны после оккупации. Так было в Харьковской области. То же мы видим сейчас и в Херсонской области", – сказал президент.

Он отметил, что вследствие российской агрессии погибло 430 детей.

"Только детей! И только тех, о ком мы точно все знаем. А сколько массовых захоронений на той территории, которая до сих пор остается под контролем России? Что мы увидим в Мариуполе? Вот почему мир должен поддержать специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и создание международного механизма для возмещения всех убытков, причиненных этой войной. Возмещение за счет российских активов, потому что именно агрессор должен сделать все, чтобы восстановить нарушенную им справедливость", – заявил Зеленский.

Президент напомнил, что уже есть предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН о международном механизме компенсации за ущерб, нанесенный российской войной.

"Готовим и вторую резолюцию – по спецтрибуналу. Прошу вас подключиться и поддержать ее. Потому что нет такого народа на земле, который не ценил бы справедливость", – заявил Зеленский.