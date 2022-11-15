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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия оставляет после себя пыточные и массовые захоронения убитых людей

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Зеленский: Сколько массовых захоронений на той территории, которая до сих пор остается под контролем России? Что мы увидим в Мариуполе?
Зеленский: Сколько массовых захоронений на той территории, которая до сих пор остается под контролем России? Что мы увидим в Мариуполе?
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранные государства поддержать специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и создание международного механизма для возмещения всех убытков. Об этом он заявил 15 ноября во время выступления по видеосвязи на саммите "Большой двадцатки", который проходит на Бали в Индонезии. Текст выступления опубликовала его пресс-служба.

"Когда мы освобождаем нашу землю, всюду видим одно: Россия оставляет после себя пыточные и массовые захоронения убитых людей. Так было в Буче и других городах на севере страны после оккупации. Так было в Харьковской области. То же мы видим сейчас и в Херсонской области", – сказал президент.

Он отметил, что вследствие российской агрессии погибло 430 детей.

"Только детей! И только тех, о ком мы точно все знаем. А сколько массовых захоронений на той территории, которая до сих пор остается под контролем России? Что мы увидим в Мариуполе? Вот почему мир должен поддержать специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и создание международного механизма для возмещения всех убытков, причиненных этой войной. Возмещение за счет российских активов, потому что именно агрессор должен сделать все, чтобы восстановить нарушенную им справедливость", – заявил Зеленский.

Президент напомнил, что уже есть предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН о международном механизме компенсации за ущерб, нанесенный российской войной.

"Готовим и вторую резолюцию – по спецтрибуналу. Прошу вас подключиться и поддержать ее. Потому что нет такого народа на земле, который не ценил бы справедливость", – заявил Зеленский.

Контекст:

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объяснили в ОПУ

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.

5 октября Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Ранее украинский президент неоднократно заявлял о необходимости создания такого трибунала.

Верховная Рада Украины 7 октября приняла обращение к международным организациям и партнерам, в котором призвала создать спецтрибунал для России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Большая двадцатка, G20, Владимир Зеленский, война России против Украины, трибунал, саммит G20
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