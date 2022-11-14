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Кулеба перечислил 10 шагов, которые гарантируют, что Украина и Евросоюз "выстоят в эту военную зиму"

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Кулеба (на фото) подчеркнул, что Путин не хочет никаких компромиссов
Кулеба (на фото) подчеркнул, что Путин не хочет никаких компромиссов
Фото: ЕРА

Выступая 14 ноября на заседании Совета глав МИД Европейского союза, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть 10 моментов, которые помогли бы победить в противостоянии с Россией Украине и ЕС. Текст выступления опубликован на сайте МИД Украины.

"Я очень кратко перечислю 10 важнейших моментов. Это 10 шагов, гарантирующих, что и Украина, и ЕС выстоят в эту военную зиму. Я также особо обращу внимание на украинское видение мира. В последнее время в СМИ много спекуляций на эту тему, и я хотел бы, чтобы мы все были на одной волне", – сказал он.

По версии Кулебы, 10 шагов выглядят так:

  1. ужесточение санкций против России;
  2. оборонная поддержка Украины, в том числе поставки оружия;
  3. макрофинансовая помощь Украине;
  4. гуманитарная помощь "и особенно поддержка в восстановлении энергетической системы" Украины;
  5. черноморская "зерновая инициатива" должна продолжить работу;
  6. признание Голодомора геноцидом украинского народа;
  7. евроинтеграция Украины;
  8. создание специального трибунала относительно российских преступлений в Украине;
  9. мировое сообщество должно занять четкую позицию, что нормализации отношений с Россией не будет, пока она не выведет войска из Украины;
  10. "согласие на российские ультиматумы не принесет мир, результат будет прямо противоположным".

"Россия хочет взять паузу, чтобы восстановить силы и совершить еще более жестокое нападение, как только сможет это сделать. К сожалению, никаких конструктивных предложений от России мы не услышали и не услышим, давайте будем реалистами. Сигналы России о том, что они якобы открыты для переговоров, – не что иное, как дымовая завеса для продолжения агрессии", – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что президент России Владимир "Путин сейчас не хочет никаких компромиссов", поэтому президент Украины Владимир "Зеленский четко подчеркнул, что Россия должна вывести войска с территории Украины в пределах международно признанных границ", и это станет путем к мирному процессу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

В последнее время участились призывы России к Украине начать переговоры. Эта тема вновь стала обсуждаться в западных СМИ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условияхвосстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

13 ноября американская газета The Wall Street Journal написала, что советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан во время поездки в Киев 4 ноября передал Зеленскому и его команде послание, что Киев должен "хотя бы выглядеть" открытым для завершения войны путем переговоров.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, оружие, санкции, война, МИД Украины, переговоры, гуманитарная помощь, вторжение, евроинтеграция, Голодомор, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, преступление, война России против Украины, трибунал, Евросоюз, макрофинансовая помощь, зерно, восстановление
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