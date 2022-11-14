Кулеба перечислил 10 шагов, которые гарантируют, что Украина и Евросоюз "выстоят в эту военную зиму"

"Я очень кратко перечислю 10 важнейших моментов. Это 10 шагов, гарантирующих, что и Украина, и ЕС выстоят в эту военную зиму. Я также особо обращу внимание на украинское видение мира. В последнее время в СМИ много спекуляций на эту тему, и я хотел бы, чтобы мы все были на одной волне", – сказал он.
По версии Кулебы, 10 шагов выглядят так:
"Россия хочет взять паузу, чтобы восстановить силы и совершить еще более жестокое нападение, как только сможет это сделать. К сожалению, никаких конструктивных предложений от России мы не услышали и не услышим, давайте будем реалистами. Сигналы России о том, что они якобы открыты для переговоров, – не что иное, как дымовая завеса для продолжения агрессии", – объяснил Кулеба.
Он подчеркнул, что президент России Владимир "Путин сейчас не хочет никаких компромиссов", поэтому президент Украины Владимир "Зеленский четко подчеркнул, что Россия должна вывести войска с территории Украины в пределах международно признанных границ", и это станет путем к мирному процессу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
В последнее время участились призывы России к Украине начать переговоры. Эта тема вновь стала обсуждаться в западных СМИ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.
13 ноября американская газета The Wall Street Journal написала, что советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан во время поездки в Киев 4 ноября передал Зеленскому и его команде послание, что Киев должен "хотя бы выглядеть" открытым для завершения войны путем переговоров.