Кулеба перечислил 10 шагов, которые гарантируют, что Украина и Евросоюз "выстоят в эту военную зиму"

"Я очень кратко перечислю 10 важнейших моментов. Это 10 шагов, гарантирующих, что и Украина, и ЕС выстоят в эту военную зиму. Я также особо обращу внимание на украинское видение мира. В последнее время в СМИ много спекуляций на эту тему, и я хотел бы, чтобы мы все были на одной волне", – сказал он.

По версии Кулебы, 10 шагов выглядят так:

ужесточение санкций против России; оборонная поддержка Украины, в том числе поставки оружия; макрофинансовая помощь Украине; гуманитарная помощь "и особенно поддержка в восстановлении энергетической системы" Украины; черноморская "зерновая инициатива" должна продолжить работу; признание Голодомора геноцидом украинского народа; евроинтеграция Украины; создание специального трибунала относительно российских преступлений в Украине; мировое сообщество должно занять четкую позицию, что нормализации отношений с Россией не будет, пока она не выведет войска из Украины; "согласие на российские ультиматумы не принесет мир, результат будет прямо противоположным".

"Россия хочет взять паузу, чтобы восстановить силы и совершить еще более жестокое нападение, как только сможет это сделать. К сожалению, никаких конструктивных предложений от России мы не услышали и не услышим, давайте будем реалистами. Сигналы России о том, что они якобы открыты для переговоров, – не что иное, как дымовая завеса для продолжения агрессии", – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что президент России Владимир "Путин сейчас не хочет никаких компромиссов", поэтому президент Украины Владимир "Зеленский четко подчеркнул, что Россия должна вывести войска с территории Украины в пределах международно признанных границ", и это станет путем к мирному процессу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)