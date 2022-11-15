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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Репарации, которые РФ придется заплатить, – теперь часть международно-правовой реальности. Сделаем все, чтобы резолюции ООН заработали

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Украина согласовывает с партнерами вторую резолюцию для создания спецтрибунала по преступлению агрессии России, отметил Зеленский
Украина согласовывает с партнерами вторую резолюцию – для создания спецтрибунала по преступлению агрессии России, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украинские дипломаты долго работали с партнерами на площадке ООН, чтобы согласовать и принять две очень важные резолюции.

Об этом 14 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.  

"Первая из них сегодня поддержана – по созданию международного компенсационного механизма, который позволит возместить все убытки, причиненные российской войной, причем за счет российских же активов. Репарации, которые России придется заплатить за содеянное, – теперь часть международно-правовой реальности", – сказал президент.

По словам Зеленского, вторую резолюцию – для создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины – украинская сторона еще согласовывает с партнерами.

"Сделаем все, чтобы они обе заработали", – резюмировал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/500754375316489/

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября на специальной сессии приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права в ходе вторжения в Украину, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.

Контекст:

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Однако министр финансов США в мае заявила, что Штаты не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.

В сентябре министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине замороженных российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.

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