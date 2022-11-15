Зеленский: Репарации, которые РФ придется заплатить, – теперь часть международно-правовой реальности. Сделаем все, чтобы резолюции ООН заработали

Украина согласовывает с партнерами вторую резолюцию – для создания спецтрибунала по преступлению агрессии России, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 14 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Первая из них сегодня поддержана – по созданию международного компенсационного механизма, который позволит возместить все убытки, причиненные российской войной, причем за счет российских же активов. Репарации, которые России придется заплатить за содеянное, – теперь часть международно-правовой реальности", – сказал президент.

По словам Зеленского, вторую резолюцию – для создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины – украинская сторона еще согласовывает с партнерами.

"Сделаем все, чтобы они обе заработали", – резюмировал президент.

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября на специальной сессии приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права в ходе вторжения в Украину, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.