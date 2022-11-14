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"Агрессор заплатит за содеянное!" Зеленский отреагировал на принятую Генассамблеей ООН резолюцию о российских репарациях Украине

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Зеленский назвал резолюцию ГА ООН о российских репарациях дипломатической победой Украины
Зеленский назвал резолюцию ГА ООН о российских репарациях дипломатической победой Украины
Фото: Zelensky / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября в Twitter приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о необходимости призвать Россию к ответственности за агрессию против Украины и о создании механизма компенсации нанесенного этой агрессией ущерба.

"От освободительной победы в Херсоне до дипломатической победы в Нью-Йорке – Генеральная Ассамблея только что дала зеленый свет созданию механизма компенсации за российские преступления в Украине. Агрессор заплатит за содеянное!" – написал Зеленский.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 14 ноября на специальной сессии приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права в ходе вторжения в Украину, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами. Принятие документа поддержали 94 страны, 73 воздержались, еще 14 выступили против, 11 не голосовали.

Контекст:

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Однако министр финансов США в мае заявила, что Штаты не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.

В июле министр юстиции Украины Денис Малюська говорил, что имплементировать механизм передачи российских активов, "если бы в один прекрасный момент произошло чудо и все сказали: "Мы согласны с таким механизмом и с каждой запятой в этом механизме", можно было бы примерно за полгода. Но к этому этапу еще не пришли. "Сумма на кону колоссальная. На кону колоссальные последствия", – отмечал министр.

В сентябре Малюська заявил, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине замороженных российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.

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