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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ущерб сельскому хозяйству Украины от войны с РФ достигает $6,6 млрд

Эксперты подсчитали убытки сельского хозяйства Украины
Эксперты подсчитали убытки сельского хозяйства Украины
Фото: EPA

Прямой ущерб от войны в сельском хозяйстве Украины по состоянию на 15 сентября 2022 года составил $6,6 млрд. Об этом свидетельствуют результаты "Обзора ущерба от войны в сельском хозяйстве Украины", который подготовили Центр исследований продовольствия и землепользования и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В сумму ущерба включен ряд категорийю В частности, Украина потеряла сельсткохлзяйственной техники на $2,9 млрд. 84,2 тыс. единиц техники и оборудования полностью или частично повреждены.

Ущерб зернохранилищам составил $1,1 млрд. В общей сложности было повреждено или уничтожено зернохранилищ совокупной емкостью 9,4 млн тонн одновременного хранения. Этот объем не учитывает мощности, которые остаются недоступными из-за временной оккупации.

Животноводство пострадало на $362,5 млн. Ориентировочное количество животных, погибших в результате агрессии РФ составляет почти 400 тыс. пчелосемей, 95 тыс. голов коз и овец, 212 тыс. голов крупного рогатого скота, 507 тыс. свиней и почти 11,7 тыс. голов птицы.

Многолетние культуры пострадали на $348,7 млн. На пострадавших территориях уничтожены более 14,3 тыс. га многолетних насаждений.

Ущерб в категории "Факторы производства (горючее, удобрения, СЗР)" составил $95,4 млн. Уничтожено и похищено 0,6 тыс. тонн средств защиты растений (СВР), 124 тыс. тонн удобрений и 11,5 млн. литров топлива.

Также россияне уничтожили произведенной продукции на сумму $1,9 млрд. В результате полномасштабного вторжения было уничтожено или похищено 2,8 млн тонн зерновых и 1,2 млн тонн масличных культур.

Контекст:

По сравнению с предыдущим выпуском обзора за июнь общая сумма повреждений увеличилась на $2,3 млрд.

В ООН 23 мая спрогнозировали, что из-за военных действий и потери контроля над частью территорий Украина не получит около 49% озимой пшеницы и 38% ржи.

Соединенные Штаты через свое Агентство по международному развитию (USAID) в июле инициировали поддержку сельского хозяйства Украины на $100 млн.

Теги: сельское хозяйство, Министерство аграрной политики, российская агрессия, война России против Украины, ущерб
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