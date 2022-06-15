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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери сельского хозяйства Украины от войны составляют уже $4,3 млрд

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Стоимость замены и ремонта поврежденной на сегодня техники около $926,1 млн
Стоимость замены и ремонта поврежденной на сегодня техники – около $926,1 млн
Фото: ЕРА

Сумма потерь, причиненных сельскохозяйственной отрасли Украины в результате полномасштабного вторжения России в Украину, составила $4,29 млрд. Об этом идет речь в "Обзоре ущерба от войны в сельском хозяйстве Украины", опубликованном Киевской школой экономики (KSE).

По данным обзора, подготовленного KSE совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, российская агрессия повлияла не только на экспорт продукции. Уничтожение или частичное повреждение земель и несобранный урожай принесли убытков на $2,135 млн.

Стоимость обследования земель с высоким риском минного загрязнения и разминирования пострадавших территорий оценивается в $436 млн. Не меньший ущерб нанесло физическое повреждение плодородного слоя почвы, например, воронки от артиллерийских обстрелов и ракетных ударов, повреждение почвы гусеницами танков и другой техники.

В южных регионах, где идут активные бои, стоимость замены и ремонта поврежденной ирригационной инфраструктуры составляет $225 млн.

Примерно 2,4 млн га озимых культур общей стоимостью $1,435 млрд останутся несобранными в результате агрессии РФ, подсчитали эксперты.

По данным аграриев, РФ целенаправленно уничтожает элеваторные мощности. Общая сумма ущерба в результате повреждения или уничтожения зернохранилищ оценивается в $272 млн.

В обзоре названа оценочная стоимость погибших животных – $136 млн. Ориентировочное количество потерь в этой отрасли – 42 тыс. голов овец и коз, 92 тыс. голов крупного рогатого скота, 258 тыс. свиней и свыше 5,7 тыс. голов птицы.

Контекст:

15 апреля первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко говорила, что, несмотря на войну, Украина рассчитывает засеять 80% площадей.

В ООН 23 мая спрогнозировали, что из-за военных действий и потери контроля над частью территорий Украина не получит около 49% озимой пшеницы и 38% ржи.

В марте в Министерстве аграрной политики заявляли, что у Украины достаточно запасов продовольствия для внутреннего потребленияпоскольку "мы экспортеры, а экспорт остановился".

В то же время война в Украине может спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Россия блокирует украинские порты в Черном мире, уничтожает агропредприятия и продовольственные склады.

Теги: сельское хозяйство, Министерство аграрной политики, война России против Украины, ущерб, животноводство, Киевская школа экономики
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