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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Должен быть восстановлен контроль Украины над всеми участками границы с РФ. Именно это приведет к полному прекращению боевых действий

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Зеленский: Мы должны восстановить силу международного права
Зеленский: Мы должны восстановить силу международного права
Фото: president.gov.ua

Россия должна вывести свои войска с территории Украины, территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Об этом 15 ноября во время выступления по видеосвязи на саммите "Большой двадцатки", который проходит на Бали в Индонезии, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Текст выступления опубликовала его пресс-служба.

"Вторая статья Устава ООН очень ясно все определяет. Все, что нарушила Россия этой войной. Поэтому мы должны восстановить силу международного права. И без всяких компромиссов с агрессором. Потому что Устав ООН не может действовать как-то частично, выборочно или "по желанию". Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в рамках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующего массива договорно-правовых документов. Это совершенно конкретно", – заявил президент.

Также он подчеркнул, что должен быть восстановлен контроль Украины над всеми участками государственной границы с Россией.

"Именно это приведет к реальному и полному прекращению боевых действий. Каждый день промедления с этим означает новые смерти украинцев, новые угрозы миру и безумный рост убытков из-за продолжения российской агрессии – убытков всем в мире", – заявил Зеленский.

Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала Крым, а также часть Донецкой и Луганской областей. 

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас под российской оккупацией находятся часть Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Автономная Республика Крым и часть Николаевской области (Кинбурнская коса).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ООН, граница, Владимир Зеленский, война России против Украины
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