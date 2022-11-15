Зеленский: Должен быть восстановлен контроль Украины над всеми участками границы с РФ. Именно это приведет к полному прекращению боевых действий

"Вторая статья Устава ООН очень ясно все определяет. Все, что нарушила Россия этой войной. Поэтому мы должны восстановить силу международного права. И без всяких компромиссов с агрессором. Потому что Устав ООН не может действовать как-то частично, выборочно или "по желанию". Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в рамках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующего массива договорно-правовых документов. Это совершенно конкретно", – заявил президент.

Также он подчеркнул, что должен быть восстановлен контроль Украины над всеми участками государственной границы с Россией.

"Именно это приведет к реальному и полному прекращению боевых действий. Каждый день промедления с этим означает новые смерти украинцев, новые угрозы миру и безумный рост убытков из-за продолжения российской агрессии – убытков всем в мире", – заявил Зеленский.