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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Самоустранение Красного Креста – это его самоуничтожение как уважаемой организации

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Зеленский: Мы не нашли поддержки в Международном комитете Красного Креста
Зеленский: Мы не нашли поддержки в Международном комитете Красного Креста
Фото: EPA

Украина не получила поддержки от Международного комитета Красного Креста в вопросе освобождения пленных и поиска депортированных украинцев. Об этом 15 ноября во время выступления по видеосвязи на саммите "Большой двадцатки", который проходит на Бали в Индонезии, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Текст выступления опубликовала его пресс-служба.

Президент отметил, что в российском плену находятся тысячи граждан Украины – как военных, так и гражданских. Он призвал обменять их по формуле "всех на всех".

Также глава государства напомнил о депортации Россией жителей временно оккупированных территорий Украины, в частности – тысяч детей.

"Я хочу отметить, что мы не нашли поддержки в Международном комитете Красного Креста. Мы не видим, что они [представители Красного Крестав полной мере борются за доступ к лагерям, где содержатся украинские пленные и политзаключенные, или что они помогают искать депортированных украинцев. И такое самоустранение – это самоуничтожение Красного Креста как уважаемой организации", – сказал президент.

Он призвал международное сообщество оказывать содействие в освобождении украинцев.

Контекст:

Украина с начала полномасштабной войны активно критикует деятельность Красного Креста. Например, в марте украинские власти выступали против открытия офиса МККК в российском Ростове-на-Дону для якобы более эффективной работы на востоке Украины.

Также Украина обвиняет МККК в неэффективности в вопросе доступа к военнопленным, которых удерживает Россия. В частности, представители организации так и не смогли попасть в оккупированную российскими войсками Оленовку Донецкой области после теракта в исправительной колонии, где удерживаются пленные украинцы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 21 октября заявил, что Украина ищет альтернативы Международному комитету Красного Креста.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, депортация, Красный Крест, Большая двадцатка, G20, пленные, Владимир Зеленский, война России против Украины, саммит G20, Международный комитет Красного Креста
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