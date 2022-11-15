Зеленский: Самоустранение Красного Креста – это его самоуничтожение как уважаемой организации

Президент отметил, что в российском плену находятся тысячи граждан Украины – как военных, так и гражданских. Он призвал обменять их по формуле "всех на всех".
Также глава государства напомнил о депортации Россией жителей временно оккупированных территорий Украины, в частности – тысяч детей.
"Я хочу отметить, что мы не нашли поддержки в Международном комитете Красного Креста. Мы не видим, что они [представители Красного Креста] в полной мере борются за доступ к лагерям, где содержатся украинские пленные и политзаключенные, или что они помогают искать депортированных украинцев. И такое самоустранение – это самоуничтожение Красного Креста как уважаемой организации", – сказал президент.
Он призвал международное сообщество оказывать содействие в освобождении украинцев.
Украина с начала полномасштабной войны активно критикует деятельность Красного Креста. Например, в марте украинские власти выступали против открытия офиса МККК в российском Ростове-на-Дону для якобы более эффективной работы на востоке Украины.
Также Украина обвиняет МККК в неэффективности в вопросе доступа к военнопленным, которых удерживает Россия. В частности, представители организации так и не смогли попасть в оккупированную российскими войсками Оленовку Донецкой области после теракта в исправительной колонии, где удерживаются пленные украинцы.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 21 октября заявил, что Украина ищет альтернативы Международному комитету Красного Креста.