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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский призвал к обмену пленными с РФ в формате "всех на всех"

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Зеленский: Мы поименно знаем около 11 тысяч детей, которые были силой депортированы в Россию
Зеленский: Мы поименно знаем около 11 тысяч детей, которые были силой депортированы в Россию
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обмен пленными с Россией в формате "всех на всех". Об этом он заявил 15 ноября во время выступления по видеосвязи на саммите "Большой двадцатки", который проходит на Бали в Индонезии. Текст выступления опубликовала его пресс-служба.

Он сообщил, что в российском плену находятся тысячи граждан Украины – как военных, так и гражданских.

"Их подвергают жестоким пыткам – это массовое издевательство! Кроме того, мы поименно знаем около 11 тысяч детей, которые были силой депортированы в Россию. Их разлучают с родителями, зная, что у них есть семьи. А кроме этих детей есть десятки тысяч тех, кто был принудительно вывезен и о которых мы знаем только косвенно. Среди них есть и дети, чьи родители были убиты российскими ударами, а теперь их удерживают в государстве-убийце. Добавьте к этому еще сотни тысяч депортированных взрослых, и вы увидите, какую гуманитарную катастрофу повлекла за собой российская война. Добавьте еще политзаключенных – украинских граждан, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории, в частности в Крыму. Нужно освободить всех этих людей!" – заявил президент.

По словам Зеленского, обмен "всех на всех" – единственная реалистичная модель освобождения украинских пленных.

"Я благодарю партнеров за их усилия, которые позволили освободить многих украинцев и иностранных граждан, захваченных в российский плен. И пусть это ваше лидерство и искреннее сердце присутствующих сейчас других лидеров помогут освободить и остальных украинцев", – сказал он.

Контекст:

Между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Предыдущий обмен состоялся 11 ноября, Украина вернула 45 человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: депортация, Большая двадцатка, G20, пленные, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными, саммит G20
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