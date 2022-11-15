Зеленский призвал к обмену пленными с РФ в формате "всех на всех"

Зеленский: Мы поименно знаем около 11 тысяч детей, которые были силой депортированы в Россию Фото: president.gov.ua

Он сообщил, что в российском плену находятся тысячи граждан Украины – как военных, так и гражданских.

"Их подвергают жестоким пыткам – это массовое издевательство! Кроме того, мы поименно знаем около 11 тысяч детей, которые были силой депортированы в Россию. Их разлучают с родителями, зная, что у них есть семьи. А кроме этих детей есть десятки тысяч тех, кто был принудительно вывезен и о которых мы знаем только косвенно. Среди них есть и дети, чьи родители были убиты российскими ударами, а теперь их удерживают в государстве-убийце. Добавьте к этому еще сотни тысяч депортированных взрослых, и вы увидите, какую гуманитарную катастрофу повлекла за собой российская война. Добавьте еще политзаключенных – украинских граждан, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории, в частности в Крыму. Нужно освободить всех этих людей!" – заявил президент.

По словам Зеленского, обмен "всех на всех" – единственная реалистичная модель освобождения украинских пленных.

"Я благодарю партнеров за их усилия, которые позволили освободить многих украинцев и иностранных граждан, захваченных в российский плен. И пусть это ваше лидерство и искреннее сердце присутствующих сейчас других лидеров помогут освободить и остальных украинцев", – сказал он.