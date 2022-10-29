Лубинец: В Украине у Международного комитета Красного Креста глобальная проблема – они не выполняют свой мандат

"На мой взгляд, в деятельности Международного комитета Красного Креста в Украине глобальная проблема - они не выполняют свой мандат. А он засвидетельствован Женевскими конвенциями. Фактически это организация, которая должна мониторить состояние защиты прав военнопленных, гражданских заложников, которые содержатся в странах – сторонах международного конфликта", – сказал он.

Лубинец подчеркнул, что основная задача представителей МККК – "выполнять этот мандат и сохранять нейтральность".

"А они среди прочего используют термины типа "кризис в Украине" или "конфликт в Украине". То есть даже такой международно признанный термин, как "международный военный конфликт", они не используют. И как это воспринимают граждане других стран, когда они читают на официальном сайте Международного комитета Красного Креста о "кризисе в Украине"? Что сразу приходит в голову? Что кризис – в Украине, что проблема – в Украине, что давить надо – на Украину. Что проблема, оказывается, не в агрессии Российской Федерации против нашего государства, а проблема – в Украине", – заявил он.

По словам омбудсмена, он постоянно поднимает вопрос о том, чтобы в МККК выполняли свой мандат.

"Если они не могут его выполнять, они должны выходить и публично об этом говорить. И самое главное – назвать страну, которая не позволяет им это сделать. Это – Российская Федерация", – объяснил Лубинец.

Оценивая деятельность МККК в Украине, омбудсмен подчеркнул, что "легче сказать, что "нас Российская Федерация не допускает", и все – точка".

"А что вы, международная организация с мировым известным именем – Международный комитет Красного Креста – делаете для того, чтобы вас допустили? Кроме того, что вас не пускают, какие-то шаги будут от вас сделаны или нет? Сейчас я поддерживаю идею, что мы должны заставить Международный комитет Красного Креста выполнять свой мандат. Если не получится, пожалуйста, выходите и публично говорите: мы не можем выполнять свой мандат, потому что Россия нам не позволяет это сделать", – заявил он.