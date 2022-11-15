Зеленский о ракетной атаке: Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется. Видео

Зеленский заверил, что оккупанты не добьются своего, атакуя ракетами Украину Фото: president.gov.ua

Глава государства заявил, что российские войска нанесли по Украине уже 85 ударов в течение дня (большинство по энергетической инфраструктуре).

"Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется", – подчеркнул президент.

По его словам, еще около 20 ударов возможны.

"Поэтому очень прошу вас: берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время. Знаю, что удары отключили энергетику во многих городах. Мы работаем, все восстановим, все переживем. Слава Украине! Вы – молодцы", – сказал Зеленский.

Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога (в некоторых регионах она началась в 12.30 и продолжается уже более пяти часов), сообщалось о массированном запуске ракет. По данным Воздушных сил ВСУ на 17.30, оккупанты использовали около 100 ракет, превзойдя массированный удар 10 октября.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе, известно об одном погибшем. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах. Во многих областях сообщают о срабатывании систем ПВО. Воздушная тревога и ракетная атака на данный момент продолжаются.

Попадания, в том числе по объектам инфраструктуры, зафиксированы в Киеве, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской областях. Украинская энергосистема в критической ситуации, в стране начались аварийные отключения электроэнергии, предупредил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.