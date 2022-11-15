В Кировоградской области зафиксировано два попадания российских ракет

Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе Фото: EPA

"Вражеские ракетные удары не обошли и нас. Два прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе", – написал он.

По словам главы ОГА, жертв в результате атаки нет.

Общественное, ссылаясь на спикера "Кировоградоблэнерго" Елену Данильченко, сообщило, что в области сегодня будут применяться аварийные отключения света.