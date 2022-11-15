Российская ракета попала в жилой дом в Киевской области, в одном из районов повреждены 10 домов – полиция

"Повреждена крыша, разрушена часть перекрытия. Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия атаки оккупантов", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате падения еще одной ракеты образовалась воронка, повреждены нежилые здания, сообщил глава областной полиции.

По его информации, в одном из районов области ударом повреждены 10 домов. Люди не пострадали.

Кроме того, Небытов опубликовал видео работы ПВО, сбившей одну из ракет над областью, а также воронку на поле и фото обломков еще одной ракеты.

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