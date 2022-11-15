Российская ракета попала в жилой дом в Киевской области, в одном из районов повреждены 10 домов – полиция

"Повреждена крыша, разрушена часть перекрытия. Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия атаки оккупантов", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В результате падения еще одной ракеты образовалась воронка, повреждены нежилые здания, сообщил глава областной полиции.
По его информации, в одном из районов области ударом повреждены 10 домов. Люди не пострадали.
Кроме того, Небытов опубликовал видео работы ПВО, сбившей одну из ракет над областью, а также воронку на поле и фото обломков еще одной ракеты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 ноября по всей Украине была объявлена воздушная тревога, сообщалось о массированном запуске ракет из района Астрахани (Каспийское море).
Попадания, в том числе по объектам инфраструктуры, зафиксированы в Киеве, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской областях. Украинская энергосистема в критической ситуации, в стране начались аварийные отключения электроэнергии, предупредил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах. Известно об одной жертве атаки.
Во многих областях сообщают о срабатывании систем ПВО. Воздушная тревога и ракетная атака на данный момент продолжаются.
Глава Офиса президента Андрей Ермак связал атаку с утренним выступлением президента Владимира Зеленского на саммите G20.