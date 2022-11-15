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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская ракета попала в жилой дом в Киевской области, в одном из районов повреждены 10 домов – полиция

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Ракета прилетела в жилой дом
Ракета прилетела в жилой дом
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

Вражеская ракета попала в здание мирных жителей одного из районов Киевской области. Об этом сообщил в Telegram начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Повреждена крыша, разрушена часть перекрытия. Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия атаки оккупантов", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате падения еще одной ракеты образовалась воронка, повреждены нежилые здания, сообщил глава областной полиции.

По его информации, в одном из районов области ударом повреждены 10 домов. Люди не пострадали.

Кроме того, Небытов опубликовал видео работы ПВО, сбившей одну из ракет над областью, а также воронку на поле и фото обломков еще одной ракеты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 ноября по всей Украине была объявлена воздушная тревога, сообщалось о массированном запуске ракет из района Астрахани (Каспийское море).

Попадания, в том числе по объектам инфраструктуры, зафиксированы в Киеве, ХмельницкойРовенской, Кировоградской, Волынской, ВинницкойДнепропетровскойЛьвовскойПолтавскойХарьковской областях. Украинская энергосистема в критической ситуации, в стране начались аварийные отключения электроэнергии, предупредил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах. Известно об одной жертве атаки.

Во многих областях сообщают о срабатывании систем ПВО. Воздушная тревога и ракетная атака на данный момент продолжаются.

Глава Офиса президента Андрей Ермак связал атаку с утренним выступлением президента Владимира Зеленского на саммите G20.

Теги: полиция, Киевская область, ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, Андрей Небытов
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