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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы ПВО сбили 73 ракеты из более чем 90, выпущенных оккупантами по Украине – Игнат

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Cбить более 90 ракет "ни одна ПВО в мире, наверное, не сможет", отметили в ВС ВСУ
Cбить более 90 ракет "ни одна ПВО в мире, наверное, не сможет", отметили в ВС ВСУ
Фото: wikipedia.org

Российские оккупанты, по предварительным данным, 15 ноября выпустили по территории Украины более 90 ракет.

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

"Сегодня есть более 90 подтвержденных ракет, выпущенных по Украине... Кроме того, добавилась информация, что есть еще 10 дронов Shahed… 10 из них уничтожены на юге страны… И есть неплохие результаты противовоздушной обороны… У нас из более 90 сбито 73 крылатые ракеты нашей ПВО. Довольно такой приличный результат", – отметил Игнат.

По его словам, сбить такое количество ракет "ни одна ПВО в мире, наверное, не сможет".

Игнат рассказал, что оккупанты с бомбардировщиков стратегической авиации Ту-95 выпустили по Украине ракеты Х-101 и Х-555 – из Каспия, а также из района Волгодонска Ростовской области.

"Основная масса ракет вылетела с этих бомбардировщиков. Остальные ракеты полетели из акватории Черного моря, с нескольких кораблей – это ракеты типа "Калибр", – отметил спикер ВС ВСУ.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко проинформировал в Telegram, что в результате попаданий ракет оккупантов повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. Под ударами оказались Киев, Винницкая, Сумская, Хмельницкая, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Ровенская, Львовская, Житомирская, Волынская области.

Российские оккупанты "превзошли" атаку на Украину, которая была 10 октября, когда было выпущено 84 ракеты, заявил Игнат.

Теги: Россия, Украина, ПВО, ВСУ, война России против Украины, ракеты, бомбардировщики, инфраструктура, Воздушные силы Украины, корабли, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, спикер, российские оккупанты, Юрий Игнат
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