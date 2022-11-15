Яценюк: Ракетный удар Путина по Украине во время саммита G20 – знак, что Путин не собирается останавливаться

"Ракетный удар Путина по Украине во время заседания "Группы двадцати" (саммита G20. – "ГОРДОН") – это знак, что Путин не собирается останавливаться. Он остановится только тогда, когда его остановит Украина вместе с нашими союзниками", – написал он.

Экс-премьер Украины считает, что "этот удар – это еще и насмешка над путинскими союзниками, которые открыто или шепотом его поддерживают".

"Какие еще нужные действия Путина, чтобы Китай, Индия и другие "нейтральные" страны из G20 и за ее пределами стали на сторону справедливости и остатков международного права, осудили Россию и лишили ее помощи?" – заявил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам, известно об одном погибшем.

Также известно об атаках по Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областям.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего в этот день оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет, в том числе "Калибр", Х-101 и Х-555.