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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Яценюк: Ракетный удар Путина по Украине во время саммита G20 – знак, что Путин не собирается останавливаться

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Яценюк назвал ракетную атаку России "насмешкой над путинскими союзниками"
Яценюк назвал ракетную атаку России "насмешкой над путинскими союзниками"
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Массированный ракетный удар, который российские оккупанты нанесли по Украине 15 ноября, доказывает, что президент России Владимир Путин не намерен прекращать агрессию против Украины. Такое мнение бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил в Fаcebook.

"Ракетный удар Путина по Украине во время заседания "Группы двадцати" (саммита G20. – "ГОРДОН") – это знак, что Путин не собирается останавливаться. Он остановится только тогда, когда его остановит Украина вместе с нашими союзниками", – написал он.

Экс-премьер Украины считает, что "этот удар – это еще и насмешка над путинскими союзниками, которые открыто или шепотом его поддерживают".

"Какие еще нужные действия Путина, чтобы Китай, Индия и другие "нейтральные" страны из G20 и за ее пределами стали на сторону справедливости и остатков международного права, осудили Россию и лишили ее помощи?" – заявил Яценюк.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/pfbid0HAwpgWbiZMmXEiBAiSMSpZv6FtZRwJ9FE6JXzisHanLmyPWJAsV8NEZaATYjKiZhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам, известно об одном погибшем.

Также известно об атаках по Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областям.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего в этот день оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет, в том числе "Калибр", Х-101 и Х-555.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным.

В Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения в будущем.

14 ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не готова вывести свои войска с украинской территории, чтобы начать переговоры с Украиной.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ подчеркнул, что нынешнее положение России не позволяет ей выдвигать требования для проведения переговоров с Украиной.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, Арсений Яценюк, война, переговоры, саммит, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, саммит G20, российские оккупанты
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