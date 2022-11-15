Яценюк: Ракетный удар Путина по Украине во время саммита G20 – знак, что Путин не собирается останавливаться

"Ракетный удар Путина по Украине во время заседания "Группы двадцати" (саммита G20. – "ГОРДОН") – это знак, что Путин не собирается останавливаться. Он остановится только тогда, когда его остановит Украина вместе с нашими союзниками", – написал он.
Экс-премьер Украины считает, что "этот удар – это еще и насмешка над путинскими союзниками, которые открыто или шепотом его поддерживают".
"Какие еще нужные действия Путина, чтобы Китай, Индия и другие "нейтральные" страны из G20 и за ее пределами стали на сторону справедливости и остатков международного права, осудили Россию и лишили ее помощи?" – заявил Яценюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам, известно об одном погибшем.
Также известно об атаках по Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областям.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего в этот день оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет, в том числе "Калибр", Х-101 и Х-555.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным.
В Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения в будущем.
14 ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не готова вывести свои войска с украинской территории, чтобы начать переговоры с Украиной.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ подчеркнул, что нынешнее положение России не позволяет ей выдвигать требования для проведения переговоров с Украиной.