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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Массированный обстрел украинских городов во время G20 – это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею "диалога" с агрессором

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Подоляк на примере российского обстрела заявил, что любые заигрывания с террористами всегда заканчиваются "ракетой в жилом доме"
Подоляк на примере российского обстрела заявил, что любые заигрывания с террористами всегда заканчиваются "ракетой в жилом доме"
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 15 ноября в Twitter прокомментировал ракетную атаку российских оккупантов по инфраструктурным объектам Украины.

"Массированный обстрел украинских городов во время G20 – это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею "диалога" с агрессором. Помните: Россия не предлагает переговоры, но выдвигает территориальные ультиматумы. Любые заигрывания с террористами всегда оканчиваются ракетой в жилом доме", – написал Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетную атаку российских оккупантов 15 ноября, заверил, что враг своих целей не добьется.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что "на мощную речь Зеленского на G20" у России нашелся только такой ответ – новый ракетный удар, но "в конце концов террористы всегда проигрывают".

Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога (в некоторых регионах она началась в 12.30 и продолжается уже более пяти часов), сообщалось о массированном запуске ракет. По данным Воздушных сил ВСУ на 17.30, оккупанты использовали около 100 ракет, превзойдя массированный удар 10 октября.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе, известно об одном погибшем. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах. Во многих областях сообщают о срабатывании систем ПВО. Воздушная тревога и ракетная атака на данный момент продолжаются.

Попадания, в том числе по объектам инфраструктуры, зафиксированы в Киеве, ХмельницкойРовенскойКировоградской, Волынской, ВинницкойДнепропетровскойЛьвовскойПолтавскойХарьковской областях. Украинская энергосистема в критической ситуации, в стране начались аварийные отключения электроэнергии, предупредил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последняя массированная атака по инфраструктуре Украины датировалась 30–31 октября. По данным "Forbes Украина", тогда только 31 октября оккупанты выпустили по Украине ракет и дронов-камикадзе на $760 млн.

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