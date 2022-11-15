Подоляк: Массированный обстрел украинских городов во время G20 – это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею "диалога" с агрессором

Подоляк на примере российского обстрела заявил, что любые заигрывания с террористами всегда заканчиваются "ракетой в жилом доме" Фото: president.gov.ua

"Массированный обстрел украинских городов во время G20 – это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею "диалога" с агрессором. Помните: Россия не предлагает переговоры, но выдвигает территориальные ультиматумы. Любые заигрывания с террористами всегда оканчиваются ракетой в жилом доме", – написал Подоляк.

Massive shelling of * cities during #G20 — Russia's humiliation of all leaders who supported "dialogue" idea with aggressor. Remember: RF doesn’t propose negotiations, but gives territorial ultimatums. Any flirting with terrorists ends up with missile in residential building. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 15, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетную атаку российских оккупантов 15 ноября, заверил, что враг своих целей не добьется.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что "на мощную речь Зеленского на G20" у России нашелся только такой ответ – новый ракетный удар, но "в конце концов террористы всегда проигрывают".

Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога (в некоторых регионах она началась в 12.30 и продолжается уже более пяти часов), сообщалось о массированном запуске ракет. По данным Воздушных сил ВСУ на 17.30, оккупанты использовали около 100 ракет, превзойдя массированный удар 10 октября.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе, известно об одном погибшем. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах. Во многих областях сообщают о срабатывании систем ПВО. Воздушная тревога и ракетная атака на данный момент продолжаются.

Попадания, в том числе по объектам инфраструктуры, зафиксированы в Киеве, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской областях. Украинская энергосистема в критической ситуации, в стране начались аварийные отключения электроэнергии, предупредил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.