После удара российских ракет по Львову один человек ранен, в городе нет тепла и света – мэр

По его словам, 80% Львова остается без света. Ранее он сообщал, что одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры. В городе остановлен электротранспорт.
"Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы", – говорится в сообщении.
Садовый уточнил, что в результате обстрела один человек ранен, он в больнице.
15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам, известно об одном погибшем.
Также известно об атаках по Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областям.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего в этот день оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет, в том числе "Калибр", Х-101 и Х-555.