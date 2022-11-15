После удара российских ракет по Львову один человек ранен, в городе нет тепла и света – мэр

В городе остановлен электротранспорт, не работает отопление Фото: Андрій Садовий / Telegram

По его словам, 80% Львова остается без света. Ранее он сообщал, что одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры. В городе остановлен электротранспорт.

"Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы", – говорится в сообщении.

Садовый уточнил, что в результате обстрела один человек ранен, он в больнице.