После российских атак 90% Тернопольской области остались без света – ОГА

Из-за обстрелов поражены объекты, производящие и поставляющие электроэнергию в Тернополь Фото: depositphotos.com

"В настоящее время 90% Тернопольской области без электропитания. "Укрэнерго" сообщило, что по всей территории Украины введены аварийные отключения света. Подготовьте павербанки и другие источники питания", – написал он.

Труш добавил, что также могут возникнуть проблемы со связью.

В Тернопольской ОГА также отметили, что из-за отсутствия света могут не работать некоторые сирены.

"Из-за обстрелов поражены объекты, производящие и поставляющие электроэнергию в Тернополь. Поэтому нет света в квартирах, возникают перебои с мобильной связью, не работают насосные станции, канализационная станция, котельные, светофоры, уличное освещение и прочее", – добавил мэр Тернополя Сергей Надал.