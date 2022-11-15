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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После российских атак 90% Тернопольской области остались без света – ОГА

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Из-за обстрелов поражены объекты, производящие и поставляющие электроэнергию в Тернополь
Из-за обстрелов поражены объекты, производящие и поставляющие электроэнергию в Тернополь
Фото: depositphotos.com

Почти вся Тернопольская область осталась без электроснабжения из-за атаки российских войск по энергосистеме Украины. Об этом сообщил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.

"В настоящее время 90% Тернопольской области без электропитания. "Укрэнерго" сообщило, что по всей территории Украины введены аварийные отключения света. Подготовьте павербанки и другие источники питания", – написал он.

Труш добавил, что также могут возникнуть проблемы со связью.

В Тернопольской ОГА также отметили, что из-за отсутствия света могут не работать некоторые сирены.

"Из-за обстрелов поражены объекты, производящие и поставляющие электроэнергию в Тернополь. Поэтому нет света в квартирах, возникают перебои с мобильной связью, не работают насосные станции, канализационная станция, котельные, светофоры, уличное освещение и прочее", – добавил мэр Тернополя Сергей Надал.

Контекст:

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам, известно об одном погибшем.

Также известно об атаках по Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областям.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего в этот день оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет, в том числе "Калибр", Х-101 и Х-555.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Тернополь, война, Сергей Надал, электричество, электроснабжение, Тернопольская область, война России против Украины, Владимир Труш
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