После российских атак 90% Тернопольской области остались без света – ОГА

"В настоящее время 90% Тернопольской области без электропитания. "Укрэнерго" сообщило, что по всей территории Украины введены аварийные отключения света. Подготовьте павербанки и другие источники питания", – написал он.
Труш добавил, что также могут возникнуть проблемы со связью.
В Тернопольской ОГА также отметили, что из-за отсутствия света могут не работать некоторые сирены.
"Из-за обстрелов поражены объекты, производящие и поставляющие электроэнергию в Тернополь. Поэтому нет света в квартирах, возникают перебои с мобильной связью, не работают насосные станции, канализационная станция, котельные, светофоры, уличное освещение и прочее", – добавил мэр Тернополя Сергей Надал.
15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам, известно об одном погибшем.
Также известно об атаках по Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областям.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего в этот день оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет, в том числе "Калибр", Х-101 и Х-555.