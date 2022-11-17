Зеленский показал видео взрыва ракеты оккупантов посреди улицы в Днепре: Вот еще одно подтверждение, как террористы хотят мира

Зеленский показал видео, снятое во время ракетной атаки оккупантов на "Южмаш" в Днепре Скриншот: Zelenskiy / Official / Telegram

"Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий", – написал Зеленский.

Утром 17 ноября в Офисе президента сообщили о ракетном ударе российских войск по Днепру, в результате которого ракеты попали в два инфраструктурных объекта.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о пяти пострадавших и уточнил, что атакованные объекты расположены в двух разных районах города, один из них – промышленное предприятие, где возник сильный пожар. На данный момент известно уже о четырнадцати пострадавших.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, российские войска утром 17 ноября атаковали предприятие украинского военно-промышленного комплекса "Южный машиностроительный завод" ("Южмаш") в Днепре, а также предприятия украинской газодобывающей промышленности. Взрыв на видео, которое показал Зеленский, произошел возле одного из зданий "Южмаша" в районе оживленного перекрестка.

Оккупанты уже атаковали "Южмаш" в ходе ракетных ударов по Днепру вечером 15 июля. Резниченко сообщал тогда, что ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Утром 16 июля мэр Днепра Борис Филатов в Telegram уточнил, что удар был нанесен по ЮМЗ.