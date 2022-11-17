Россияне атаковали Днепр, в городе слышны взрывы

Примерно за час до сообщений о взрывах председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал в Telegram о риске ракетного удара по региону.

Местный Telegram-канал "Дніпро обласний" написал, что после двух взрывов в части города пропал свет.

Согласно карте воздушных тревог, в области с 7.30 звучит сигнал воздушной тревоги. Также тревога уже час включена во всех южных и восточных областях страны, полчаса – в центральных и северных, включая Киев.

Скриншот: alerts.in.ua