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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии – глава Днепропетровской ОВА

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Россияне вновь обстреляли Днепропетровскую область
Россияне вновь обстреляли Днепропетровскую область
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские войска ночью 17 ноября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Более 70 российских снарядов прилетели ночью на Никопольщину. Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре общины – Мировскую, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую", – написал он.

Резниченко отметил, что пострадавших нет.

"Больше всего пострадал Никополь. Там повреждены 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6 тыс. абонентов", – отметил глава ОВА.

Также из-за обстрела обесточена насосная станция водоканала, более  40 тыс. семей остались без воды. Резниченко сообщил, что энергетики уже ремонтируют поврежденные линии.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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