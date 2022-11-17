Россияне обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии – глава Днепропетровской ОВА

"Более 70 российских снарядов прилетели ночью на Никопольщину. Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре общины – Мировскую, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую", – написал он.
Резниченко отметил, что пострадавших нет.
"Больше всего пострадал Никополь. Там повреждены 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6 тыс. абонентов", – отметил глава ОВА.
Также из-за обстрела обесточена насосная станция водоканала, более 40 тыс. семей остались без воды. Резниченко сообщил, что энергетики уже ремонтируют поврежденные линии.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.