Россияне обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии – глава Днепропетровской ОВА

"Более 70 российских снарядов прилетели ночью на Никопольщину. Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре общины – Мировскую, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую", – написал он.

Резниченко отметил, что пострадавших нет.

"Больше всего пострадал Никополь. Там повреждены 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6 тыс. абонентов", – отметил глава ОВА.

Также из-за обстрела обесточена насосная станция водоканала, более 40 тыс. семей остались без воды. Резниченко сообщил, что энергетики уже ремонтируют поврежденные линии.