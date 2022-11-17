ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Может быть довольно неприятно". Арестович заявил, что оккупанты пошли в наступление в Запорожской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович предупредил о наступлении российских захватчиков в Запорожской области с целью выйти в тыл группировке ВСУ на Донбассе
Арестович предупредил о наступлении российских захватчиков в Запорожской области с целью выйти в тыл группировке ВСУ на Донбассе
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Российские оккупанты вернулись к идее взять в "клещи" украинские войска в Донецкой области и с этой целью начали наступать в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом 16 ноября в разговоре с российским юристом и блогером Марком Фейгиным в программе "Фейгин LIVE" в YouTube сообщил советник Офиса президента, украинский блогер Алексей Арестович.

"Злые языки утверждают, что в Запорожской области зашевелились – под Гуляйполем наш враг пошел в атаку. Подробности пока неизвестны, но, говорят, может быть довольно неприятно. Частично это те, которых вывели из Херсона, частично – это те, что там были", – сказал Арестович.

Советник Офиса президента добавил, что подробности пока неизвестны.

По мнению Арестовича, замысел такого наступления россиян понятен – двигаясь на север, выйти в район Павлограда Днепропетровской области. Город находится близко к границе с Донецкой областью, и таким образом, часть украинских сил обороны, которая сражается на Донбассе, будет взята в клещи.

На втором этапе войны, напомнил он, оккупанты пытались сделать то же самое, перебросив войска из-под Киева в Харьковскую область и наступая с изюмского направления. Таким образом, считает Арестович, атака захватчиков в Запорожской области может свидетельствовать о возвращении российских оккупантов к замыслу времен второй фазы войны.

Советник Офиса президента подчеркнул, что логика врага вполне ожидаема – войска будут переброшены для так называемого освобождения Донецкой и Луганской областей, чтобы представить это как приемлемый результат развязанной Россией войны.

"Это то, что можно продать внутри России как политический исход войны. Поэтому российские войска будут постоянно и последовательно пытаться захватить Донецкую и Луганскую области и все будут бросать туда", – убежден Арестович.

Контекст:

По данным Донецкой областной военной администрации, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

10 октября британская разведка сообщила, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он заявил, что на этих направлениях – "ад".

13 ноября ISW опубликовал прогноз усиления наступательной операции в Донецкой области в ближайшие недели. Вместе с силами, выведенными с правого берега Херсона, туда прибудут дополнительные мобилизованные российские военнослужащие.

Со стороны Херсонской области в направлении Донецка через Мариуполь Донецкой области стало перебрасываться много российской военной техники, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram 16 ноября.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Запорожье, Донецкая область, Донбасс, оккупация, Павлоград, Днепропетровская область, Запорожская область, Алексей Арестович, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Гуляйполе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она не права. Я ехала по главной". Жена Павлика в Киеве попала в ДТП
"Она не права. Я ехала по главной". Жена Павлика в Киеве попала в ДТП
"И главное сейчас – безопасность семьи". Проживающий в США Влад Яма заявил, что слишком красив, чтобы работать на радио
"И главное сейчас – безопасность семьи". Проживающий в США Влад Яма заявил, что слишком красив, чтобы работать на радио
  "На Кремлі вже тризуб і русня повтікала". Никитюк перепела хит Ротару, посвятив его освобождению Херсона
  "На Кремлі вже тризуб і русня повтікала". Никитюк перепела хит Ротару, посвятив его освобождению Херсона
"Срамота", "Нашла брата-близнеца". Волочкова показала фото из парилки с банщиком
"Срамота", "Нашла брата-близнеца". Волочкова показала фото из парилки с банщиком
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото
Дорофеева рассказала, кто станет особенным гостем на ее концерте в Киеве
Дорофеева рассказала, кто станет особенным гостем на ее концерте в Киеве
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина
Тыквенная каша. Рецепт от эксперта
Тыквенная каша. Рецепт от эксперта
"Пойдет, конечно". Харатьян заявил, что отправит своего 24-летнего сына на войну против Украины
"Пойдет, конечно". Харатьян заявил, что отправит своего 24-летнего сына на войну против Украины
Автор фразы "Доброго вечора, ми з України" выпустил сувенирные марки
Автор фразы "Доброго вечора, ми з України" выпустил сувенирные марки
Самый молодой премьер-министр Финляндии крупным планом показала свое лицо
Самый молодой премьер-министр Финляндии крупным планом показала свое лицо
Россияне останутся без "Гарри Поттера" и "Хоббита"
Россияне останутся без "Гарри Поттера" и "Хоббита"
"Какая красивая! А брови с ума сойти можно!" Жена Тищенко показала кадры из профессиональной фотосессии
"Какая красивая! А брови – с ума сойти можно!" Жена Тищенко показала кадры из профессиональной фотосессии
"Куколка". Сопонару снялась крупным планом
"Куколка". Сопонару снялась крупным планом
Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов
Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг (219134)
2
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (199402)
3
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (140816)
4
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (127407)
5
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (118475)
6
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (117686)
7
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал (89700)
8
32-летняя Дорофеева показала живот (84075)
 
 
 
 