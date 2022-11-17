"Может быть довольно неприятно". Арестович заявил, что оккупанты пошли в наступление в Запорожской области

Арестович предупредил о наступлении российских захватчиков в Запорожской области с целью выйти в тыл группировке ВСУ на Донбассе Фото: Олексій Арестович / Facebook

"Злые языки утверждают, что в Запорожской области зашевелились – под Гуляйполем наш враг пошел в атаку. Подробности пока неизвестны, но, говорят, может быть довольно неприятно. Частично это те, которых вывели из Херсона, частично – это те, что там были", – сказал Арестович.

Советник Офиса президента добавил, что подробности пока неизвестны.

По мнению Арестовича, замысел такого наступления россиян понятен – двигаясь на север, выйти в район Павлограда Днепропетровской области. Город находится близко к границе с Донецкой областью, и таким образом, часть украинских сил обороны, которая сражается на Донбассе, будет взята в клещи.

На втором этапе войны, напомнил он, оккупанты пытались сделать то же самое, перебросив войска из-под Киева в Харьковскую область и наступая с изюмского направления. Таким образом, считает Арестович, атака захватчиков в Запорожской области может свидетельствовать о возвращении российских оккупантов к замыслу времен второй фазы войны.

Советник Офиса президента подчеркнул, что логика врага вполне ожидаема – войска будут переброшены для так называемого освобождения Донецкой и Луганской областей, чтобы представить это как приемлемый результат развязанной Россией войны.

"Это то, что можно продать внутри России как политический исход войны. Поэтому российские войска будут постоянно и последовательно пытаться захватить Донецкую и Луганскую области и все будут бросать туда", – убежден Арестович.