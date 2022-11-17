"Может быть довольно неприятно". Арестович заявил, что оккупанты пошли в наступление в Запорожской области

"Злые языки утверждают, что в Запорожской области зашевелились – под Гуляйполем наш враг пошел в атаку. Подробности пока неизвестны, но, говорят, может быть довольно неприятно. Частично это те, которых вывели из Херсона, частично – это те, что там были", – сказал Арестович.
Советник Офиса президента добавил, что подробности пока неизвестны.
По мнению Арестовича, замысел такого наступления россиян понятен – двигаясь на север, выйти в район Павлограда Днепропетровской области. Город находится близко к границе с Донецкой областью, и таким образом, часть украинских сил обороны, которая сражается на Донбассе, будет взята в клещи.
На втором этапе войны, напомнил он, оккупанты пытались сделать то же самое, перебросив войска из-под Киева в Харьковскую область и наступая с изюмского направления. Таким образом, считает Арестович, атака захватчиков в Запорожской области может свидетельствовать о возвращении российских оккупантов к замыслу времен второй фазы войны.
Советник Офиса президента подчеркнул, что логика врага вполне ожидаема – войска будут переброшены для так называемого освобождения Донецкой и Луганской областей, чтобы представить это как приемлемый результат развязанной Россией войны.
"Это то, что можно продать внутри России как политический исход войны. Поэтому российские войска будут постоянно и последовательно пытаться захватить Донецкую и Луганскую области и все будут бросать туда", – убежден Арестович.
По данным Донецкой областной военной администрации, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
10 октября британская разведка сообщила, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он заявил, что на этих направлениях – "ад".
13 ноября ISW опубликовал прогноз усиления наступательной операции в Донецкой области в ближайшие недели. Вместе с силами, выведенными с правого берега Херсона, туда прибудут дополнительные мобилизованные российские военнослужащие.
Со стороны Херсонской области в направлении Донецка через Мариуполь Донецкой области стало перебрасываться много российской военной техники, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram 16 ноября.