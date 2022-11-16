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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Через Мариуполь идет много техники оккупантов с херсонского направления, на ней появились новые отметки – Андрющенко

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Россияне сменили знаки Z и V на треугольники с кругом
Россияне сменили знаки Z и V на треугольники с кругом
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Со стороны Херсонской области в направлении Донецка через Мариуполь стало передвигаться много российской военной техники. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram 16 ноября.

По словам советника мэра, идут грузовики с боекомплектом, живой силой и реактивными системами залпового огня. По городу ищут свободные помещения для временного размещения военных. 

При фиксировании движения военной техники зафиксировано использование новых отметок. Это красный треугольник, в нем белый треугольник и круг. Также на тентах машин можно увидеть зачеркнутую отметку "О", сообщает Андрющенко.

Эти новые отметки появились день назад при усиленном движении техники с херсонского направления. Маркированные такой отметкой двигаются в направлении Донецка.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

Мариуполь россияне захватили после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, Херсонская область, военная техника, война России против Украины, российские оккупанты
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