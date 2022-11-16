Через Мариуполь идет много техники оккупантов с херсонского направления, на ней появились новые отметки – Андрющенко

Россияне сменили знаки Z и V на треугольники с кругом Фото: Андрющенко Time / Telegram

По словам советника мэра, идут грузовики с боекомплектом, живой силой и реактивными системами залпового огня. По городу ищут свободные помещения для временного размещения военных.

При фиксировании движения военной техники зафиксировано использование новых отметок. Это красный треугольник, в нем белый треугольник и круг. Также на тентах машин можно увидеть зачеркнутую отметку "О", сообщает Андрющенко.

Эти новые отметки появились день назад при усиленном движении техники с херсонского направления. Маркированные такой отметкой двигаются в направлении Донецка.