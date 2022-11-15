Россияне готовятся к битве за Мариуполь – глава ОВА

"Они готовятся к этому. Они же понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины – Харьковщина, Донецкая область, Херсонщина. Враг это хорошо понимает", – заявил Кириленко.

По его словам, сейчас россияне сконцентрировались на бахмутском и авдеевском направлениях, чтобы получить "хоть какую-то победу" и использовать ее для пропаганды.

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют рост количества российской техники и военных, сообщил 12 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.