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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне готовятся к битве за Мариуполь – глава ОВА

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Кириленко: Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины
Кириленко: Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины 
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупанты готовятся к битве за Мариуполь Донецкой области, возле города наблюдается скопление их воинских частей. Об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона, видео опубликовала пресс-служба ОВА.

"Они готовятся к этому. Они же понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины – Харьковщина, Донецкая область, Херсонщина. Враг это хорошо понимает", – заявил Кириленко.

По его словам, сейчас россияне сконцентрировались на бахмутском и авдеевском направлениях, чтобы получить "хоть какую-то победу" и использовать ее для пропаганды. 

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют рост количества российской техники и военных, сообщил 12 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По оценке военных, в ходе боев за город погибло до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, война России против Украины, Павел Кириленко, российские оккупанты, деоккупация
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