Россияне готовятся к битве за Мариуполь – глава ОВА

"Они готовятся к этому. Они же понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины – Харьковщина, Донецкая область, Херсонщина. Враг это хорошо понимает", – заявил Кириленко.
По его словам, сейчас россияне сконцентрировались на бахмутском и авдеевском направлениях, чтобы получить "хоть какую-то победу" и использовать ее для пропаганды.
Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют рост количества российской техники и военных, сообщил 12 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По оценке военных, в ходе боев за город погибло до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.