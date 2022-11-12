"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона". Ходжес заявил, что к январю ВСУ освободят Мариуполь и Мелитополь, затем Крым

"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании... освобождение Крыма", – считает Ходжес.

HIMARS will soon be firing from Kherson. The approaches to Crimea are within range. This will degrade Russian defenses/LOC's while "left wing" of the counter-offensive takes Mariupol & Melitopol by January. Then begins the decisive phase of the campaign...liberation of Crimea. https://t.co/UBk5Lc5JIO — Ben Hodges (@general_ben) November 12, 2022

Он также отметил, что важную роль в освобождении территорий от российских оккупантов может отыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS.

По словам Ходжеса, данные ракеты позволят ВСУ из Херсона наносить удары по российским военным базам в оккупированном Крыму.

Approximate range for GMLRS launched from HIMARS vic Kherson is the blue circle. I imagine this will start soon, and will degrade/fix Russian defenses and LOC's north of Crimea. This also shows clearly why ATACMS would have immediate positive effect vs Russian bases in Crimea. pic.twitter.com/VNv3SmTKpj — Ben Hodges (@general_ben) November 12, 2022