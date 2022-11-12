"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона". Ходжес заявил, что к январю ВСУ освободят Мариуполь и Мелитополь, затем Крым

"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании... освобождение Крыма", – считает Ходжес.
HIMARS will soon be firing from Kherson. The approaches to Crimea are within range. This will degrade Russian defenses/LOC's while "left wing" of the counter-offensive takes Mariupol & Melitopol by January. Then begins the decisive phase of the campaign...liberation of Crimea. https://t.co/UBk5Lc5JIO— Ben Hodges (@general_ben) November 12, 2022
Он также отметил, что важную роль в освобождении территорий от российских оккупантов может отыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS.
По словам Ходжеса, данные ракеты позволят ВСУ из Херсона наносить удары по российским военным базам в оккупированном Крыму.
Approximate range for GMLRS launched from HIMARS vic Kherson is the blue circle. I imagine this will start soon, and will degrade/fix Russian defenses and LOC's north of Crimea. This also shows clearly why ATACMS would have immediate positive effect vs Russian bases in Crimea. pic.twitter.com/VNv3SmTKpj— Ben Hodges (@general_ben) November 12, 2022
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса, а также часть Херсонской области вместе с областным центром.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.