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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона". Ходжес заявил, что к январю ВСУ освободят Мариуполь и Мелитополь, затем Крым

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Ходжес: Подступы к Крыму в пределах досягаемости
Ходжес: Подступы к Крыму в пределах досягаемости
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

После деоккупации Херсона Вооруженные силы Украины освободят Мариуполь и Мелитополь. Такое мнение в Twitter 12 ноября выразил бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании... освобождение Крыма", – считает Ходжес.

Он также отметил, что важную роль в освобождении территорий от российских оккупантов может отыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS.

По словам Ходжеса, данные ракеты позволят ВСУ из Херсона наносить удары по российским военным базам в оккупированном Крыму.

Контекст:

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса, а также часть Херсонской области вместе с областным центром.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, Херсон, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, Бен Ходжес, ВСУ, война России против Украины, ракеты, HIMARS, деоккупация, контрнаступление, ATACMS
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