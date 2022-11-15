Россия разрушила более 50 тысяч квартир в Мариуполе

На данный момент оккупанты демонтировали 31 дом, что составляет 2703 квартиры. Запланировано к демонтажу 336 домов, или 20 849 квартир. Имеют критические повреждения 547 домов с общим количеством 28 146 квартир.
Всего из-за российских обстрелов и демонтажных работ россияне запланировали уничтожить 914 домов, что составляет 51 698 квартир, говорится в сообщении.
Эта статистика касается многоэтажек, которые сами оккупанты сочли разрушенными, но реальная картина в городе еще хуже. Только в частном секторе по подсчетам горсовета, 11 384 дома серьезно повреждены или полностью уничтожены.
"Оккупанты превратили Мариуполь в город руин. Они продолжают это делать, чтобы скрыть свои военные преступления. После деоккупации Мариуполя мы восстановим город, но в первую очередь это должно быть за счет репараций, которые Россия должна платить. Международное сообщество должно разработать действенные механизмы взыскания денег на восстановление Украины – на Мариуполь, пострадавший от российских обстрелов больше всего", – цитирует горсовет мэра Мариуполя Вадима Бойченко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.