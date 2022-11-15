Россия разрушила более 50 тысяч квартир в Мариуполе

На данный момент оккупанты демонтировали 31 дом, что составляет 2703 квартиры. Запланировано к демонтажу 336 домов, или 20 849 квартир. Имеют критические повреждения 547 домов с общим количеством 28 146 квартир.

Всего из-за российских обстрелов и демонтажных работ россияне запланировали уничтожить 914 домов, что составляет 51 698 квартир, говорится в сообщении.

Эта статистика касается многоэтажек, которые сами оккупанты сочли разрушенными, но реальная картина в городе еще хуже. Только в частном секторе по подсчетам горсовета, 11 384 дома серьезно повреждены или полностью уничтожены.

"Оккупанты превратили Мариуполь в город руин. Они продолжают это делать, чтобы скрыть свои военные преступления. После деоккупации Мариуполя мы восстановим город, но в первую очередь это должно быть за счет репараций, которые Россия должна платить. Международное сообщество должно разработать действенные механизмы взыскания денег на восстановление Украины – на Мариуполь, пострадавший от российских обстрелов больше всего", – цитирует горсовет мэра Мариуполя Вадима Бойченко.