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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мариуполе каждую неделю умирает около 150 человек – городской совет

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В Мариуполе Донецкой области уровень смертности вырос в четыре-пять раз по сравнению с довоенным периодом, заявила пресс-служба горсовета
В Мариуполе Донецкой области уровень смертности вырос в четыре-пять раз по сравнению с довоенным периодом, заявила пресс-служба горсовета
Фото: EPA

Во временно оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области еженедельно умирает около 150 человек, 25 – ежедневно. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

"Уровень смертности вырос в четыре-пять раз по сравнению с довоенным периодом. Россияне принесли с собой смерть и безнадежность", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что еженедельно в оккупированном городе рождается около пяти-шести детей. До полномасштабного вторжения РФ в Украину в Мариуполе еженедельно рождалось около 50 детей.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Россия, Украина, смерть, оккупация, Мариуполь, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Бойченко, россияне
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