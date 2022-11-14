В оккупированном Мариуполе каждую неделю умирает около 150 человек – городской совет

В Мариуполе Донецкой области уровень смертности вырос в четыре-пять раз по сравнению с довоенным периодом, заявила пресс-служба горсовета Фото: EPA

"Уровень смертности вырос в четыре-пять раз по сравнению с довоенным периодом. Россияне принесли с собой смерть и безнадежность", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что еженедельно в оккупированном городе рождается около пяти-шести детей. До полномасштабного вторжения РФ в Украину в Мариуполе еженедельно рождалось около 50 детей.