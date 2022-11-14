В оккупированном Мариуполе каждую неделю умирает около 150 человек – городской совет

"Уровень смертности вырос в четыре-пять раз по сравнению с довоенным периодом. Россияне принесли с собой смерть и безнадежность", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что еженедельно в оккупированном городе рождается около пяти-шести детей. До полномасштабного вторжения РФ в Украину в Мариуполе еженедельно рождалось около 50 детей.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.