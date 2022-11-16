Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Днепропетровскую область – ОГА

"Накрыли ночные города в селах "Градами" и тяжелой артиллерией. Обошлось без погибших и раненых", – уточнил он.

В Никополе российские снаряды попали в десять частных домов. Повреждены хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач.

В одном из домов случился пожар из-за обстрела. Спасатели пламя уже потушили.

"В остальных районах было громко из-за сирены, но обошлось без прилетов и в эту минуту спокойно", – добавил Резниченко.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.