Ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, выпустили более 60 снарядов – глава ОВА

Он сообщил, что оккупанты обстреляли Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую общины из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.

"Выпустили на мирные города и села более 60 снарядов. В Никополе попали в многоэтажные и частные дома и коммерческое предприятие. Зацепили и линии электропередач и газопровод. Уничтожили несколько хозяйственных построек", – написал Резниченко.

Глава ОВА проинформировал, что пострадавших нет.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.