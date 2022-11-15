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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, выпустили более 60 снарядов – глава ОВА

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Резниченко сообщил, что в Никополе оккупанты попали в многоэтажные и частные дома и коммерческое предприятие
Резниченко сообщил, что в Никополе оккупанты попали в многоэтажные и частные дома и коммерческое предприятие
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Новью российские войска вновь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Он сообщил, что оккупанты обстреляли Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую общины из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.

"Выпустили на мирные города и села более 60 снарядов. В Никополе попали в многоэтажные и частные дома и коммерческое предприятие. Зацепили и линии электропередач и газопровод. Уничтожили несколько хозяйственных построек", – написал Резниченко.

Глава ОВА проинформировал, что пострадавших нет.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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