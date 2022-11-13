Глава Днепропетровской ОВА и его девушка связаны с консультантом "Большого строительства" – СМИ

Журналисты "Схем" получили от источников в Госпрогранслужбе информацию о поездках за границу Резниченко, Хланты и Голика.

5 октября 2021 года они втроем вылетели одним рейсом из аэропорта Борисполь в Мюнхен (Германия) и также вместе вернулись в Киев на следующий день.

Фото: radiosvoboda.org

Вместе Голик и Резниченко также посещали Стамбул, улетев туда одним рейсом 23 января 2021-го и вместе вернувшись на следующий день – 24 января, проходя паспортный контроль в Борисполе один за другим.

Фото: radiosvoboda.org

Кроме того, в августе 2019 года Голик и Хланта вылетели в Мюнхен из Борисполя в один день, но разными рейсами с разницей в 15 минут.

Фото: radiosvoboda.org

Также Голик и Хланта в один и тот же период были в Мюнхене в декабре 2019 года. Как свидетельствуют данные источников с доступом к пересечению границы, оттуда они с разницей в один день возвращались в Киев. Голик – 14 декабря, Хланта – 15-го.

Также "Схемы" обратили внимание, что в одни и те же даты в Вене (Австрия) находились Голик и Павел Чухно – владелец второй половины фирмы "Будінвест Інжиніринг" – в январе 2020 года, добравшись туда разными рейсами.

"Наші гроші" напомнили, что Голик и Резниченко связаны достаточно давно: Резниченко был одним из топ-менеджеров "Украинского медиа холдинга" Бориса Ложкина, а Голик занимался рекламой для "Украинского медиа холдинга" в Луганской области. Когда Ложкин при пятом президенте Петре Порошенко возглавил Администрацию президента, то Резниченко сначала назначили главой Запорожской ОГА, а затем и Днепропетровской ОГА. Оба раза Голик был вместе с Резниченко в роли внештатного советника.

В 2019 году нынешний президент Владимир Зеленский сначала уволил Резниченко. Но затем Голик стал консультантом "Большого строительства", а Резниченко вернули в Днепропетровскую ОГА.

Издание получило в свое распоряжение несколько видео, на которых снята Хланта вместе с Резниченко. На одном из роликов Хланта приехала в подземный паркинг бизнес-центра Creative State of Dnipro, совладельцем которого до недавнего времени был Голик. В этом центре арендует офис фирма "Севент консалтинг групп", которая принадлежит самому Резниченко.

Издание отмечает, что "Севент консалтинг групп" получает деньги от нескольких фирм за аудиторские и юридические услуги, в том числе и от ПАО "Запорожское карьероуправление", где совладелицей является Елена Чухно – жена вышеупомянутого Павла Чухно.

"То есть имеем, что собственная фирма губернатора "Севент консалтинг групп" в 2021 году получила 12 млн грн от фирмы, связанной с "Будінвестом", которому подопечные губернатора перечислили почти 8 млрд грн", – говорится в расследовании.

На видео видно, что Хланта, которую "Наші гроші" называют "девушкой губернатора", приехала на Porsche Panamera с номером АЕ 6054 РН. На этом автомобиле также ездит сам Резниченко. Патрульная полиция Борисполя в прошлом году дважды штрафовала Резниченко за превышение скорости под Киевом, где у него тоже есть недвижимость.

Сам автомобиль Porsche Panamera принадлежит рекламному агентству "Программатик медиа групп". Эта фирма имеет офис в бизнес-центре на Столичном шоссе и в прошлом году купила ряд дорогих автомобилей:

Porsche Panamera 97A за 4 843 800 грн;

Panamera 97A за 4 843 800 грн; Mercedes-AMG G 63 за 7 039 614 грн;

Mercedes-Benz V-Class V 300 d extralong за 2 854 904 грн;

Toyota Land Cruiser 3.346L Wagon A/T за 2 481 726 грн;

BMW X7 xDrive 30d/ G07 за 3 270 390 грн.

А крупнейшим рекламным партнером этой фирмы выступает "Современные медиа технологии", которой "Программатик" в прошлом году заказал размещение каких-то материалов в интернете на 3 млн грн, отмечают журналисты.

"Наші гроші" подчеркивают, что о связи этих фирм свидетельствует тот факт, что в 2017–2018 годах учредителем обеих фирм был некий Владимир Степанович Пахолюк. Затем в "Программатике" менялись владельцы и директора, а "Современные медиа технологии" получили реального бенефициара – Юрия Голика.