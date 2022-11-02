Компания спутницы Резниченко – тренера по фитнесу – за время вторжения РФ заработала 1,5 млрд грн на ремонте дорог в Днепропетровской области – СМИ

По информации журналистов, компания, соосновательницей которой является Хланта (на фото), в 2022 году освоила 1,5 млрд грн на дорожные работы в Днепропетровской области Фото: dnepr.sporty.ua

По данным СМИ, уставный капитал фирмы разделен между тремя лицами. Одна из них – Яна Хланта, которая работает фитнес-тренером в одном из спортклубов Днепра. Второй – вице-президент баскетбольного клуба "Прометей" Павел Чухно. Оба владеют долями по 49%.

Еще 2% принадлежат директору компании Дмитрию Литнаровичу.

Хланта, как выяснили журналисты, скорее всего, состоит в отношениях с главой Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентином Резниченко.

"Украинская правда" пишет, что женщина – "далеко не чужой человек" для Резниченко. Источники издания сообщили, что в период с 2020-го по 2021 год пара как минимум пять раз путешествовала вдвоем за границу. По данным "Схем", таких поездок – не менее восьми.

Инфографика: radiosvoboda.org

Журналисты сомневаются, что Чухно – реальный, а не номинальный владелец половины фирмы.

"Он – менеджер и партнер днепровских бизнесменов-братьев Владимира и Леонида Дубинских. Владимир Дубинский, собственно, и владеет баскетбольным клубом "Прометей", которым управляет Павел Чухно. Жена Чухно – Елена – получала доверенность на представительство интересов от матери детей Владимира Дубинского. Более того, на сайте БК "Прометей" сообщается, что генеральный спонсор клуба, фирма "Будінвест Інжиніринг", – крупнейший получатель бюджетных средств Днепропетровской области. Что с этим не так? Дело в том, что братья Леонид и Владимир Дубинские... уже 10 лет находятся в розыске ФБР (США)", – говорится в расследовании "Схем".

По информации обеих редакций, "Будінвест Інжиніринг" после начала полномасштабного вторжения получила 1,5 млрд грн бюджетных средств на ремонт дорог в Днепропетровской области. И это самый большой показатель среди дорожных подрядчиков, которые осваивают средства в регионе в 2022 году.

Инфографика: radiosvoboda.org

Кроме того, Днепропетровская область в этом году – рекордсмен среди регионов Украины по тратам средств на ремонт дорог.

"С марта и по состоянию на 31 октября Днепропетровская область уже потратила на ремонт дорог рекордные 2 млрд 314 млн грн. Для сравнения – это больше, чем за это же время, потратили Киевская, Харьковская, Сумская и Одесская области, вместе взятые. Включая областные центры", – подчеркивают журналисты "Схем".

Инфографика: radiosvoboda.org

При этом дорожная инфраструктура области незначительно пострадала от российских обстрелов, по сравнению с регионами, где велись активные боевые действия, рассказали в Киевской школе экономики.

"В части дорожного хозяйства потери Днепропетровской области незначительны по сравнению с другими областями, где велись активные боевые действия. К примеру, с февраля в области повреждены два моста. Одно государственное и одно местное значение. В целом по стране повреждены более 300 мостов и мостовых переходов", – сказано в сообщении КШЭ.

Выяснить, какие объекты ремонтируют за эти средства, невозможно, так как контракты не публикуются, подчеркнул в разговоре со "Схемами" журналист Юрий Николов, который первым обратил внимание на финансовый успех фирмы.

По информации "Схем", Бюро экономической безопасности сейчас ведет расследование, материалы которого свидетельствуют, что "Будінвест Інжиніринг" среди других днепропетровских подрядчиков направляла часть средств на фирму с признаками фиктивности.