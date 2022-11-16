ДТЭК Ахметова поможет возвращать свет также в Николаевской области

"Работы [в Херсонской области] ведутся со стороны Днепропетровской и Николаевской областей, работает около 20 бригад. Будем приступать к работе, чтобы помочь не только "Херсоноблэнерго", но еще и "Николаевоблэнерго", – сказал он.
Сахарук добавил, что в Херсонской области ремонтные бригады ДТЭК осмотрели линии электропередачи, которые они должны починить, и уже начали работы по восстановлению поврежденной оккупантами энергетической инфраструктуры.
Он отметил, что работать очень тяжело из-за большого количества мин, особенно в местах, где была линия фронта.
Энергетики ДТЭК обследовали уже почти 100 км разрушенных российскими оккупантами электросетей в Херсонской области. Сахарук отметил, что ситуация в Херсонской области хуже, чем ожидалось, и даже если будут работать пять-шесть ремонтных бригад, восстановление линии из Днепропетровской области в Берислав продлится не менее двух-трех недель.