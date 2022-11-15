Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет 4 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях

Пока без электроснабжения остаются 100 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ Фото: dtek-dem.com.ua

За 14 ноября специалисты операторов системы распределения возобновили работу электросетей, поврежденных в результате вражеских обстрелов в 18 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. В частности, возобновили электроснабжение для 1848 семей Донбасса и 1866 семей, проживающих в Днепропетровской области.

Пока без электроснабжения остаются 100 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.