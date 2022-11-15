Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет 4 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях

За 14 ноября специалисты операторов системы распределения возобновили работу электросетей, поврежденных в результате вражеских обстрелов в 18 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. В частности, возобновили электроснабжение для 1848 семей Донбасса и 1866 семей, проживающих в Днепропетровской области.
Пока без электроснабжения остаются 100 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ.
"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.