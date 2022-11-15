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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет 4 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях

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Пока без электроснабжения остаются 100 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ
Пока без электроснабжения остаются 100 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ
Фото: dtek-dem.com.ua

За минувшие сутки, 14 ноября, энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 3,7 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов оккупантов в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении компании.

За 14 ноября специалисты операторов системы распределения возобновили работу электросетей, поврежденных в результате вражеских обстрелов в 18 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. В частности, возобновили электроснабжение для 1848 семей Донбасса и 1866 семей, проживающих в Днепропетровской области.

Пока без электроснабжения остаются 100 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура
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