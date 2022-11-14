Великобритания выделит $5,8 млн на восстановление энергосистемы Украины

Деньги поступят в Фонд энергетической поддержки Украины.
"Эта поддержка поможет в необходимом ремонте критически важной энергетической инфраструктуры после продолжающихся российских атак, а также подключит домохозяйства и ключевые объекты к электроснабжению", – говорится в сообщении.
За эти средства Украине будет предоставлено специализированное энергетическое оборудование‚ приоритетный запрос от украинского правительства, отметили в пресс-службе.
Великобритания ранее предоставила Украине средства на 850 генераторов для обеспечения больниц и школ, а также почти $6 млн на оборудование.
"Нам нужно, чтобы все партнеры усилили свою поддержку и показали [президенту РФ Владимиру] Путину, что его попытки уничтожить Украину встретят ожесточенное сопротивление", – заявил Клеверли.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.
В стране начали вводить временные отключения электроэнергии.
11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что плановые отключения от электроэнергии будут продолжены. "Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок", – объяснил он.
Евросоюз вместе с Энергетическим сообществом создали Фонд поддержки энергетики Украины, чтобы страны ЕС и другие могли поддержать восстановление украинской энергосистемы.