Великобритания выделит $5,8 млн на восстановление энергосистемы Украины

Деньги поступят в Фонд энергетической поддержки Украины.

"Эта поддержка поможет в необходимом ремонте критически важной энергетической инфраструктуры после продолжающихся российских атак, а также подключит домохозяйства и ключевые объекты к электроснабжению", – говорится в сообщении.

За эти средства Украине будет предоставлено специализированное энергетическое оборудование‚ приоритетный запрос от украинского правительства, отметили в пресс-службе.

Великобритания ранее предоставила Украине средства на 850 генераторов для обеспечения больниц и школ, а также почти $6 млн на оборудование.

"Нам нужно, чтобы все партнеры усилили свою поддержку и показали [президенту РФ Владимиру] Путину, что его попытки уничтожить Украину встретят ожесточенное сопротивление", – заявил Клеверли.