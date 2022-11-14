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Великобритания выделит $5,8 млн на восстановление энергосистемы Украины

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Партнеры Украины должны усилить свою поддержку в восстановлении энергосистемы, заявил глава МИД Великобритании
Партнеры Украины должны усилить свою поддержку в восстановлении энергосистемы, заявил глава МИД Великобритании
Фото: depositphotos.com

Украина получит от Великобритании $5,8 млн на восстановление энергосистемы. Об этом 14 ноября сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Деньги поступят в Фонд энергетической поддержки Украины.

"Эта поддержка поможет в необходимом ремонте критически важной энергетической инфраструктуры после продолжающихся российских атак, а также подключит домохозяйства и ключевые объекты к электроснабжению", – говорится в сообщении.

За эти средства Украине будет предоставлено специализированное энергетическое оборудование‚ приоритетный запрос от украинского правительства, отметили в пресс-службе.

Великобритания ранее предоставила Украине средства на 850 генераторов для обеспечения больниц и школ, а также почти $6 млн на оборудование.

"Нам нужно, чтобы все партнеры усилили свою поддержку и показали [президенту РФ Владимиру] Путину, что его попытки уничтожить Украину встретят ожесточенное сопротивление", – заявил Клеверли.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения электроэнергии.

11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что плановые отключения от электроэнергии будут продолжены. "Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок", – объяснил он.

Евросоюз вместе с Энергетическим сообществом создали Фонд поддержки энергетики Украины, чтобы страны ЕС и другие могли поддержать восстановление украинской энергосистемы.

Теги: Украина, Великобритания, правительство, электроснабжение, инфраструктура, энергосистема, восстановление
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