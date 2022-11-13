Норвегия и Нидерланды передают почти €250 млн в новосозданный фонд поддержки Украины

Нидерланды внесут €100 млн в фонд помощи, отмечает минобороны страны. Деньги пойдут на закупку военной техники для Украины напрямую у производителей, чтобы обеспечить ее максимально быструю доставку.
"Такой подход позволяет оптимально использовать имеющийся бюджет. Он также выявляет и использует возможности глобальных закупок", – считают в ведомстве.
Минобороны Норвегии заявило, что выделит на фонд 1,5 млрд норвежских крон (около €145 млн). В ведомстве напомнили, что этот взнос является дополнением к 400 млн норвежских крон (€38,8 млн), которые Норвегия внесла ранее.
Международный фонд для Украины (IFU) был создан 11 августа, его возглавила Великобритния. Формат также поддержали Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Нидерланды, Германия, США, Болгария, Румыния, Япония, Австралия, Франция, Грузия, Новая Зеландия, Южная Корея, Словения и Канада.
Доноры фонда договорились оказывать Украине помощь по четырем направлениям: постоянное долгосрочное финансирование, производство вооружений, в том числе артиллерии и боеприпасов, подготовка украинских солдат и разминирование.