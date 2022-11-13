Норвегия и Нидерланды передают почти €250 млн в новосозданный фонд поддержки Украины

Норвегия и Нидерланды сделали свои взносы в британский фонд помощи Украине Фото: depositphotos.com

Нидерланды внесут €100 млн в фонд помощи, отмечает минобороны страны. Деньги пойдут на закупку военной техники для Украины напрямую у производителей, чтобы обеспечить ее максимально быструю доставку.

"Такой подход позволяет оптимально использовать имеющийся бюджет. Он также выявляет и использует возможности глобальных закупок", – считают в ведомстве.

Минобороны Норвегии заявило, что выделит на фонд 1,5 млрд норвежских крон (около €145 млн). В ведомстве напомнили, что этот взнос является дополнением к 400 млн норвежских крон (€38,8 млн), которые Норвегия внесла ранее.