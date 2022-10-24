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"Мы поддерживаем Украину". ЕБРР выделит Украине до €3 млрд до конца 2023 года

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Глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо выразила свое восхищение мужеством и решимостью украинского народа
Глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо выразила свое восхищение мужеством и решимостью украинского народа
Фото: EPA

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит до €3 млрд в течение 2022–2023 годов для помощи украинскому бизнесу и экономике. Об этом 24 октября сообщили в ЕБРР.

С момента начала полномасштабного вторжения России ЕБРР выделил Украине более €1 млрд и намерен утроить эту цифру к концу 2023 года. В банке отметили, что хотят поддержать украинскую экономику в сфере энергетической и продовольственной безопасности, восстановления железнодорожных путей, инфраструктуры и фармацевтической промышленности.

Во время визита в Киев 21 октября глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо выразила президенту Украины Владимиру Зеленскому свое восхищение мужеством и решимостью украинского народа и заявила, что ЕБРР "полон решимости сделать все возможное", чтобы сыграть свою роль в помощи Украине.

"Ужасно видеть ущерб, нанесенный вторжением России, и в то же время трогательно видеть стойкость населения. Я говорила 24 февраля и буду говорить: мы поддерживаем Украину", – сказала она.

Кроме этого, в ЕБРР заявили, что ведутся переговоры об увеличении финансирования срочного ремонта электросетей и поддержке муниципальных властей Киева, Львова и Днепра.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%. В мае ЕБРР предполагал, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины из-за войны сократится на 30%.

24 июня советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что НЭК "Укрэнерго" получила от ЕБРР первые €50 млн, перенаправленных в рамках кредитных соглашений на повышение ликвидности.

Теги: Россия, Киев, Украина, война, экономика, промышленность, ЕБРР, помощь, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, ущерб, визит, финансирование, инфраструктура, Одиль Рено-Бассо
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