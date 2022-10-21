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Поддержка Украины. Великобритания выделит Польше £10 млн для украинских беженцев

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Великобритания пожертвует польскому Фонду международной солидарности &pound;10 млн
Великобритания пожертвует польскому Фонду международной солидарности £10 млн
Фото: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP / Twitter

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач и и заместитель посла Великобритании Дженнифер Макнотан подписали меморандум о поддержке Украины. Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши в Twitter 21 октября.

В МИД Польши отметили, что Великобритания пожертвует польскому Фонду международной солидарности £10 млн, которые будут направлены на гуманитарную помощь украинским беженцам.

Контекст:

По данным ООН, после полномасштабного вторжения РФ 7,7 млн человек покинули Украину. Официально зарегистрировались там 4,4 млн.

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

25 августа Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

Теги: Украина, Польша, Великобритания, война, пожертвование, беженцы, МИД Польши, меморандум, помощь, война России против Украины, Марцин Пшидач
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