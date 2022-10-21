Поддержка Украины. Великобритания выделит Польше £10 млн для украинских беженцев

В МИД Польши отметили, что Великобритания пожертвует польскому Фонду международной солидарности £10 млн, которые будут направлены на гуманитарную помощь украинским беженцам.
Wicemin. @marcin_przydacz oraz zast * pczyni szefa misji * Jennifer MacNaughtan podpisali dzi * memorandum w sprawie wsparcia dla Ukrainy.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP * (@MSZ_RP) October 20, 2022
Na mocy porozumienia, Wielka Brytania przeka * e fundacji @SFPL_FSM 10 mln £, które zostan * przeznaczone na pomoc humanitarn * dla * uchod * ców. pic.twitter.com/1SHoA7dQhO
По данным ООН, после полномасштабного вторжения РФ 7,7 млн человек покинули Украину. Официально зарегистрировались там 4,4 млн.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.
Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.
25 августа Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.