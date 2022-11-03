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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Швейцария выделит Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры

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Швейцария поможет ремонтировать энергосистему Украины
Швейцария поможет ремонтировать энергосистему Украины
Фото: EPA

Правительство Швейцарии приняло план действий по оказанию зимней помощи для Украины, чтобы смягчить последствия холодного сезона в условиях российской агрессии. Об этом говорится в заявлении правительства страны, опубликованном 2 ноября.

В дополнение к своему существующему гуманитарному проекту в Украине и регионе Швейцария выделяет 100 млн швейцарских франков (почти $100 млн) на проекты по поддержке срочного восстановления энергетической инфраструктуры и смягчению опасной гуманитарной ситуации. 

Правительство указывает, что Швейцария помогает Украине закупать источники энергии и запасные части, участвует в ремонте систем железнодорожных скреплений (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно). Также она оказывает гуманитарную помощь, чтобы помочь наиболее пострадавшим от войны в Украине подготовиться к зиме – в частности, это замена окон, обеспечение утепления и питания и так далее.

Кроме того, Швейцария думает о том, чтобы поставить дополнительные товары для оказания помощи, такие как генераторы, насосы или установки для очистки воды. Федеральный совет подаст запрос в парламент о дополнительном кредите в размере 76 млн швейцарских франков для покрытия этих затрат. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария, которая обычно придерживалась нейтральной позиции,  присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил 28 февраля президент Швейцарии Иньяцио Кассис. 

12 октября Швейцария добавила в санкционный список более 30 физических и юридических лиц из России. Теперь ее список соответствует списку Европейского союза.

Теги: энергетика, Швейцария, помощь, гуманитарная помощь, война России против Украины
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