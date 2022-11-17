Шмыгаль заявил о ракетных ударах по "Южмашу" в Днепре и по украинской газодобыче

"Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш", – сказал Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.
Подробностей глава Кабмина не назвал.
Утром 17 ноября в Офисе президента сообщили о ракетном ударе российских войск по Днепру, в результате которого ракеты попали в два инфраструктурных объекта.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о пяти пострадавших и уточнил, что атакованные объекты расположены в двух разных районах города, один из них – промышленное предприятие, где возник сильный пожар. На данный момент известно уже о восьми пострадавших.
Воздушная тревога продолжается во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось также о работе ПВО в Киевской области и обстреле инфраструктурного объекта в Одесской области.
Оккупанты уже атаковали "Южмаш" в ходе ракетных ударов по Днепру вечером 15 июля. Резниченко сообщал тогда, что ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Утром 16 июля мэр Днепра Борис Филатов в Telegram уточнил, что удар был нанесен по ЮМЗ.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.
10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.
15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.