Шмыгаль заявил о ракетных ударах по "Южмашу" в Днепре и по украинской газодобыче

Шмыгаль сообщил, что оккупанты ударили ракетами по "Южмашу" в Днепре Фото: president.gov.ua

"Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш", – сказал Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.

Подробностей глава Кабмина не назвал.

Утром 17 ноября в Офисе президента сообщили о ракетном ударе российских войск по Днепру, в результате которого ракеты попали в два инфраструктурных объекта.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о пяти пострадавших и уточнил, что атакованные объекты расположены в двух разных районах города, один из них – промышленное предприятие, где возник сильный пожар. На данный момент известно уже о восьми пострадавших.

Воздушная тревога продолжается во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось также о работе ПВО в Киевской области и обстреле инфраструктурного объекта в Одесской области.

Оккупанты уже атаковали "Южмаш" в ходе ракетных ударов по Днепру вечером 15 июля. Резниченко сообщал тогда, что ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Утром 16 июля мэр Днепра Борис Филатов в Telegram уточнил, что удар был нанесен по ЮМЗ.