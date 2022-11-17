В Днепре оккупанты обстреляли два инфраструктурных объекта, есть пострадавший – Офис президента

"Российские террористы только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно – один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия", – сообщил он.

Воздушная тревога продолжается во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось также о работе ПВО в Киевской области и обстреле инфраструктурного объекта в Одесской области.