Войска РФ 16 ноября нанесли по Украине четыре авиационных и шесть ракетных ударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки ракетному удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры Запорожья", – говорится в сообщении.

Кроме этого, из артиллерии, танков и минометов оккупанты вели обстрелы в районах населенных пунктов на слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

"Также от огня российской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Червоногригорьевка Днепропетровской области", – сообщили в Генштабе.

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