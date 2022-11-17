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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ 16 ноября нанесли по Украине четыре авиационных и шесть ракетных ударов – Генштаб ВСУ

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Россия 16 ноября продолжила наносить ракетные удары по Украине
Россия 16 ноября продолжила наносить ракетные удары по Украине
Фото: EPA

Российские войска за прошлые сутки нанесли по Украине четыре авиационных и шесть ракетных ударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 17 ноября.

Также оккупанты совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки ракетному удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры Запорожья", – говорится в сообщении.

Кроме этого, из артиллерии, танков и минометов оккупанты вели обстрелы в районах населенных пунктов на слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

"Также от огня российской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Червоногригорьевка Днепропетровской области", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

У россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял в конце октября начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, РСЗО, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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