На Хмельницкой АЭС остановили оба, а на Ровенской – отключился один из четырех энергоблоков из-за российских атак 15 ноября – МАГАТЭ

Подключение к сети ХАЭС было полностью потеряно в 18.35 15 ноября, рассказали в МАГАТЭ Фото: Хмельницька АЕС / Facebook

Об этом 16 ноября со ссылкой на информацию украинских властей сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его цитирует сайт МАГАТЭ.

Отмечается, что подключение к сети ХАЭС было полностью потеряно в 18.35 15 ноября. В 3.45 16 ноября электростанция восстановила внешнее электроснабжение по двум резервным ЛЭП, а дизель-генераторы были остановлены. Примерно через час одна из этих линий снова была потеряна и восстановлена только в 11.25.

Два реакторных блока остаются в режиме остановки, рассказали в МАГАТЭ.

Еще одна атомная электростанция – Ровенская (РАЭС) – также потеряла связь с одной из своих ЛЭП, в результате чего один из ее четырех энергоблоков автоматически отключился.

В 4.00 16 ноября РАЭС увеличила мощность еще одного своего блока и продолжила подачу электроэнергии в сети Украины.

"Это было очень тревожным событием. Оно показывает потенциальные риски ядерной безопасности, с которыми столкнулись все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны, а не только Запорожская АЭС. В то время, как внешнее электроснабжение Хмельницкой АЭС теперь восстановлено, вчерашнее отключение электроэнергии ясно демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью в Украине может внезапно ухудшиться, увеличивая риск ядерной аварийной ситуации", – подчеркнул Гросси.

Отключение электроэнергии на ХАЭС произошло через день после того, как МАГАТЭ по просьбе Украины объявило, что в ближайшие недели отправит миссии по ядерной безопасности на станцию, а также на РАЭС, ЧАЭС (не действует) и на Пивденноукраинскую АЭС.

"Мы будем на этих атомных электростанциях в ближайшем будущем в рамках нашей постоянной помощи Украине в ее усилиях по поддержанию ядерной безопасности и предотвращению ядерной аварии во время конфликта", – указал Гросси.

Группа экспертов МАГАТЭ постоянно присутствует на временно захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.