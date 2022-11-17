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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Хмельницкой АЭС остановили оба, а на Ровенской – отключился один из четырех энергоблоков из-за российских атак 15 ноября – МАГАТЭ

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Подключение к сети ХАЭС было полностью потеряно в 18.35 15 ноября, рассказали в МАГАТЭ
Подключение к сети ХАЭС было полностью потеряно в 18.35 15 ноября, рассказали в МАГАТЭ
Фото: Хмельницька АЕС / Facebook

В результате массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября на Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) постепенно были потеряны четыре действующих линии электропередач, из-за чего два реактора станции были остановлены.

Об этом 16 ноября со ссылкой на информацию украинских властей сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его цитирует сайт МАГАТЭ.

Отмечается, что подключение к сети ХАЭС было полностью потеряно в 18.35 15 ноября. В 3.45 16 ноября электростанция восстановила внешнее электроснабжение по двум резервным ЛЭП, а дизель-генераторы были остановлены. Примерно через час одна из этих линий снова была потеряна и восстановлена только в 11.25.

Два реакторных блока остаются в режиме остановки, рассказали в МАГАТЭ.

Еще одна атомная электростанция – Ровенская (РАЭС) – также потеряла связь с одной из своих ЛЭП, в результате чего один из ее четырех энергоблоков автоматически отключился.

В 4.00 16 ноября РАЭС увеличила мощность еще одного своего блока и продолжила подачу электроэнергии в сети Украины.

"Это было очень тревожным событием. Оно показывает потенциальные риски ядерной безопасности, с которыми столкнулись все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны, а не только Запорожская АЭС. В то время, как внешнее электроснабжение Хмельницкой АЭС теперь восстановлено, вчерашнее отключение электроэнергии ясно демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью в Украине может внезапно ухудшиться, увеличивая риск ядерной аварийной ситуации", – подчеркнул Гросси.

Отключение электроэнергии на ХАЭС произошло через день после того, как МАГАТЭ по просьбе Украины объявило, что в ближайшие недели отправит миссии по ядерной безопасности на станцию, а также на РАЭС, ЧАЭС (не действует) и на Пивденноукраинскую АЭС.

"Мы будем на этих атомных электростанциях в ближайшем будущем в рамках нашей постоянной помощи Украине в ее усилиях по поддержанию ядерной безопасности и предотвращению ядерной аварии во время конфликта", – указал Гросси.

Группа экспертов МАГАТЭ постоянно присутствует на временно захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Контекст:

15 ноября российские оккупанты нанесли самый массированный ракетный удар по территории Украины, всего было выпущено 96 крылатых ракет. ВСУ сбили 75 из них, проинформировали Воздушные силы в Facebook.

Президент Владимир Зеленский сообщал вечером 15 ноября, что в результате ракетных ударов России автоматика отключила несколько атомных блоков на двух станциях Украины. "Это просчитанные последствия, и враг точно знал, что делает", – отметил глава государства.

Теги: Россия, Украина, электроэнергия, миссия, электроснабжение, АЭС, Запорожская АЭС, ЧАЭС, МАГАТЭ, Хмельницкая АЭС, ракеты, безопасность, Ровенская АЭС, инфраструктура, электростанция, Рафаэль Гросси, российские оккупанты, ЗАЭС
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