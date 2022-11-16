В ВСУ уточнили количество ракет, выпущенных Россией 15 ноября

Подведя итоги вчерашних атак, в ВСУ установили, что оккупанты совершали запуски с моря и с воздуха, а также использовали управляемые авиационные боеприпасы. При этот больше 70% из них украинским защитникам удалось обезвредить.
Также во вчерашней атаке были задействованы дроны российского и иранского производства.
"По уточненной информации, оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами "Shahed-136/131", "Орион", "Орлан-10". Противовоздушной обороной было сбито 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 "Shahed-136/131", один БПЛА "Орион" и один "Орлан-10", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Киева, Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областей.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о попаданиях по трем домам в центре столицы (в Печерском районе), известно об одном погибшем.
По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.