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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ уточнили количество ракет, выпущенных Россией 15 ноября

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Ракеты оккупантов попали по трем жилым домам в центре столицы
Ракеты оккупантов попали по трем жилым домам в центре столицы
Фото: ЕРА

По уточненной информации, 15 ноября Россия выпустила по Украине 96 крылатых ракет. Об этом Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили 16 ноября в Facebook.

Подведя итоги вчерашних атак, в ВСУ установили, что оккупанты совершали запуски с моря и с воздуха, а также использовали управляемые авиационные боеприпасы. При этот больше 70% из них украинским защитникам удалось обезвредить.

Также во вчерашней атаке были задействованы дроны российского и иранского производства.

"По уточненной информации, оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами "Shahed-136/131", "Орион", "Орлан-10". Противовоздушной обороной было сбито 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 "Shahed-136/131", один БПЛА "Орион" и один "Орлан-10", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid028rM22wAaW31zUjgULCqczHbKSZQC8vi8jQNBR79qMEVpKYdLZssuFSUpx1a8FpXMl

Контекст:

За прошедшие сутки Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Киева, Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о попаданиях по трем домам в центре столицы (в Печерском районе), известно об одном погибшем.

По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Теги: беспилотники, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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