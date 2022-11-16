В ВСУ уточнили количество ракет, выпущенных Россией 15 ноября

Подведя итоги вчерашних атак, в ВСУ установили, что оккупанты совершали запуски с моря и с воздуха, а также использовали управляемые авиационные боеприпасы. При этот больше 70% из них украинским защитникам удалось обезвредить.

Также во вчерашней атаке были задействованы дроны российского и иранского производства.

"По уточненной информации, оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами "Shahed-136/131", "Орион", "Орлан-10". Противовоздушной обороной было сбито 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 "Shahed-136/131", один БПЛА "Орион" и один "Орлан-10", – говорится в сообщении.