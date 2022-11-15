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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве на дома упали обломки российских ракет – ГСЧС

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В Киеве дома пострадали в результате падения сбитых ракет российских оккупантов, уточнили в ГСЧС
В Киеве дома пострадали в результате падения сбитых ракет российских оккупантов, уточнили в ГСЧС
Фото: ДСНС України / Telegram

В результате российской ракетной атаки на столицу 15 ноября обломки российских ракет попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Также осколки упали на заброшенные дома в Оболонском районе. Об этом в Telegram сообщает Общественное, ссылаясь на комментарий пресс-офицера ГСЧС Киева Александра Макушенко.

Макушенко подтвердил, что в результате обстрела погиб один человек. Спасатели и правоохранители продолжают работать на месте инцидента.

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога (в некоторых регионах она началась в 12.30 и продолжалась около пяти с половиной часов), сообщалось о массированном запуске ракет. По данным Воздушных сил ВСУ на 17.30, оккупанты использовали около 100 ракет, превзойдя массированный удар 10 октября. Сбито, по предварительным данным, 73 ракеты и несколько дронов-камикадзе.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе, известно об одном погибшем. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах.

Попадания в ходе ракетной атаки российских оккупантов  15 ноября, в том числе по объектам инфраструктуры, зафиксированы в Киеве, ХмельницкойРовенскойКировоградской, Волынской, ВинницкойДнепропетровскойЛьвовскойПолтавскойХарьковской областях. Украинская энергосистема в критической ситуации, в стране начались аварийные отключения электроэнергии, предупредил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последняя массированная атака по инфраструктуре Украины датировалась 30–31 октября. По данным "Forbes Украина", тогда только 31 октября оккупанты выпустили по Украине ракет и дронов-камикадзе на $760 млн.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, ГСЧС, ПВО, электроэнергия, спасатели, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, разрушения, инфраструктура, погибшие, Воздушные силы Украины, энергосистема, российские оккупанты, воздушная тревога
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