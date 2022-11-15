В Киеве на дома упали обломки российских ракет – ГСЧС

В Киеве дома пострадали в результате падения сбитых ракет российских оккупантов, уточнили в ГСЧС Фото: ДСНС України / Telegram

Макушенко подтвердил, что в результате обстрела погиб один человек. Спасатели и правоохранители продолжают работать на месте инцидента.

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога (в некоторых регионах она началась в 12.30 и продолжалась около пяти с половиной часов), сообщалось о массированном запуске ракет. По данным Воздушных сил ВСУ на 17.30, оккупанты использовали около 100 ракет, превзойдя массированный удар 10 октября. Сбито, по предварительным данным, 73 ракеты и несколько дронов-камикадзе.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе, известно об одном погибшем. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах.

Попадания в ходе ракетной атаки российских оккупантов 15 ноября, в том числе по объектам инфраструктуры, зафиксированы в Киеве, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской областях. Украинская энергосистема в критической ситуации, в стране начались аварийные отключения электроэнергии, предупредил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.