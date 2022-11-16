За сутки оккупанты нанесли по Украине 43 авиаудара и больше 40 раз обстреляли из РСЗО – Генштаб ВСУ

Противник выпустил более 90 ракет Х-101 и "Калибр", а также более десяти ударных БпЛА, говорится в сообщении.
77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БпЛА "Орион" были сбиты подразделениями Сил обороны ВСУ. Идет уточнение дополнительной информации, отметили в Генштабе.
"Кроме того, РФ не перестает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты по линии столкновения. За последние сутки оккупанты нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – информирует пресс-служба ВСУ.
15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе.
По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.