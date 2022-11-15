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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки ликвидировали около 710 оккупантов, 13 танков и 11 артиллерийских систем – Генштаб ВСУ

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Оккупанты в войне против Украины потеряли 2861 танк
Оккупанты в войне против Украины потеряли 2861 танк
Фото: EPA

С 24 февраля Силы обороны Украины ликвидировали около 82 080 российских оккупантов (+710 за последние сутки). Об этом 15 ноября сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины.

Другие потери оккупантов составили:

  • танков – 2861 (+13);
  • боевых бронированных машин – 5773 (+25);
  • артиллерийских систем – 1850 (+11);
  • РСЗО – 393;
  • средств ПВО – 208 (+2);
  • самолетов – 278;
  • вертолетов – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2);
  • крылатых ракет – 399;
  • кораблей /катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4351 (+35);
  • специальной техники – 160.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, вертолет, РСЗО, самолеты, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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