"Методично уничтожают оккупантов". Генштаб ВСУ показал работу польских САУ Krab

"Крабы" продолжают методично уничтожать российских оккупантов на украинской земле. Верьте воинам! Вместе победим!" – говорится в сообщении.

Контекст:

AHS Krab – польская САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS-90, для шасси – южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola.

В конце мая – начале июня польские СМИ, в частности Polskie Radio и Dziennik, сообщали, что Польша передала Украине 18 гаубиц Krab и намерена изготовить и продать еще несколько десятков.

7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита на Huta Stalowa Wola объявил о подписании между Украиной и Польшей контракта о поставках оружия. Он отметил, что это "один из крупнейших, если не самый крупный" контракт на экспорт вооружений из Польши за последние 30 лет. В сообщении прямо не упоминались САУ Krab, но именно они были на фотографиях с завода, которыми пресс-служба Моравецкого проиллюстрировала новость о его визите.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников отчитался, что польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте. По словам главы Минобороны, после орудий М777 и FH70, САУ Caesar и М109А3 это пятый вид артиллерии калибра 155 мм, который удалось привлечь Украине.

29 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что САУ Krab "успешно работают на передовой".