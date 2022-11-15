ВСУ нанесли по оккупантам огневые удары, у врага возникли проблемы с управлением подразделениями – Генштаб

Артиллерия и ракетные войска ВСУ нанесли семь ударов по врагу, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два склада боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что в результате огневого поражения в районе Кременной Луганской области "у российских захватчиков наблюдается потеря управления отдельными подразделениями, личный состав этих подразделений планирует сбежать со своих рубежей и отойти в город".

"Подтверждены результаты огневого поражения противника. Так, в районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери оккупантов составили до 10 человек погибшими. Также уничтожены пять единиц военной техники, склад боеприпасов, а 35 захватчиков – ранены", – объяснили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, в Мелитополе Запорожской области украинская армия ранила 50 оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)