ВСУ нанесли по оккупантам огневые удары, у врага возникли проблемы с управлением подразделениями – Генштаб

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два склада боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что в результате огневого поражения в районе Кременной Луганской области "у российских захватчиков наблюдается потеря управления отдельными подразделениями, личный состав этих подразделений планирует сбежать со своих рубежей и отойти в город".
"Подтверждены результаты огневого поражения противника. Так, в районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери оккупантов составили до 10 человек погибшими. Также уничтожены пять единиц военной техники, склад боеприпасов, а 35 захватчиков – ранены", – объяснили в ВСУ.
Также, по данным Генштаба, в Мелитополе Запорожской области украинская армия ранила 50 оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле украинская армия изгнала российскую из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 15 ноября в Украине уже погибло около 82 080 оккупантов.