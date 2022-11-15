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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нанесли по оккупантам огневые удары, у врага возникли проблемы с управлением подразделениями – Генштаб

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Артиллерия и ракетные войска ВСУ нанесли семь ударов по врагу, отметили в Генштабе
Артиллерия и ракетные войска ВСУ нанесли семь ударов по врагу, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские артиллерия и ракетные войска за последние сутки нанесли семь ударов по объектам российских оккупантов на украинской территории. Об этом проинформировал 15 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два склада боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что в результате огневого поражения в районе Кременной Луганской области "у российских захватчиков наблюдается потеря управления отдельными подразделениями, личный состав этих подразделений планирует сбежать со своих рубежей и отойти в город".

"Подтверждены результаты огневого поражения противника. Так, в районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери оккупантов составили до 10 человек погибшими. Также уничтожены пять единиц военной техники, склад боеприпасов, а 35 захватчиков – ранены", – объяснили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, в Мелитополе Запорожской области украинская армия ранила 50 оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0n7qHyMnADmfGiwKDNeg1gGLEAaCimpWnmUW3xxbeE5JU27ibkVuXdqMd1bPhbpxgl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле украинская армия изгнала российскую из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 15 ноября в Украине уже погибло около 82 080 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Мелитополь, вооружение, раненые, боеприпасы, армия РФ, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, погибшие, потери армии России, российские оккупанты
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