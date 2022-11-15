Оккупанты хотят заселять российских военных в брошенные дома в Луганской области – Генштаб ВСУ

"На временно оккупированной территории Луганской области враг ищет оставленные частные дома для заселения в них военнослужащих, прибывших для восполнения потерь оккупационных подразделений", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в Новоайдаре оккупанты с целью уточнения информации о брошенном жилье раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть в так называемую "администрацию".