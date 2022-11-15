ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты хотят заселять российских военных в брошенные дома в Луганской области – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
21 сентября в РФ была объявлена мобилизация
21 сентября в РФ была объявлена мобилизация
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты в Луганской области ищут оставленные частные дома, чтобы заселять в них военных РФ. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 15 ноября.

"На временно оккупированной территории Луганской области враг ищет оставленные частные дома для заселения в них военнослужащих, прибывших для восполнения потерь оккупационных подразделений", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в Новоайдаре оккупанты с целью уточнения информации о брошенном жилье раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть в так называемую "администрацию".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ZiaHMNCJYrJxMp8ambufRZB6hXGWoNuhneMaC2mQ2P5m4H765Bdg7AaTeE8uPAyXl

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за время полномасштабной войны с Украиной составили около 80 210 военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, мобилизация, жилье, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такую красоту иметь это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст
"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них
"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них
"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана
"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
Украинка, которая лечится в Берлине после ранения, рассказала, как Тина Кароль отреагировала на приглашение прийти к ней в госпиталь
Украинка, которая лечится в Берлине после ранения, рассказала, как Тина Кароль отреагировала на приглашение прийти к ней в госпиталь
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет
"Можешь меня найти?" Наталья Егорова снялась на фоне работ художников-импрессионистов в Амстердаме. Фото
"Можешь меня найти?" Наталья Егорова снялась на фоне работ художников-импрессионистов в Амстердаме. Фото
"Я была влюблена в Зеленского". Лолита поделилась впечатлениями от общения с украинским президентом
"Я была влюблена в Зеленского". Лолита поделилась впечатлениями от общения с украинским президентом
В Украине стартовал проект Democracy Frontline для художников, писателей, артистов и журналистов. Победители получат гранты в размере до €500
В Украине стартовал проект Democracy Frontline для художников, писателей, артистов и журналистов. Победители получат гранты в размере до €500
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского
"Мы – московский военкомат. Тоже клоуны". Украинский блогер позвонил в российский цирк, чтобы рассказать клоунам об их мобилизации. Видео
"Мы – московский военкомат. Тоже клоуны". Украинский блогер позвонил в российский цирк, чтобы рассказать клоунам об их мобилизации. Видео
Соколова прокомментировала слухи о романе с Хлывнюком
Соколова прокомментировала слухи о романе с Хлывнюком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (586031)
2
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (88485)
3
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (43706)
4
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (41779)
5
32-летняя Дорофеева показала живот (35400)
6
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко (23855)
7
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет (20681)
8
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит (18870)
 
 
 
 